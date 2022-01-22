別被噓寒問暖感動！感情中常見「6種弱者思維」，你也中了？

▲戒掉弱者思維，讓愛情更為順利。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人一談戀愛容易就陷下去，滿腦子都是對方，有時候明知道狀況不對了，為了維持關係仍卑微愛著，感情中常見的6種弱者思維，請一定要戒掉！

#被低成本付出感動

每天噓寒問暖、溫馨接送其實誰都能做到，談戀愛除了情感層面外，更重要的是他能帶著你一起成長，兩人一起往更好層次邁進。

#太在意對方

很多人一談起戀愛就一頭熱，總把對方放在第一位，而忽略自己的感受，心情總因為對方而大起大落，別總是討好對方，請善用獨處時間來提升自己。

#別有依賴心理

當遇到困難的時候，別認為對方應該理所幫然幫助你、同理你，聰明的女生應學習自己解決問題，別一談戀愛就武功全廢，什麼都要另一半幫忙。

#希望被高度重視

每個人都是獨立的個體，有自己思考和解決事情的方式，應該尊重別人把時間留給自己，別老是把自己看得太重要。

#害怕失去

很多人在一段關係中總患得患失，因為害怕失去所以習慣討好，好的感情是即便是各自獨立依然快樂，即便戀愛也給各自空間，抓得太緊反而讓對方跑更遠。

#常自我感動

感情是發自內心的付出，不需求回報也依然快樂，別期望對方同等回報，若是自己心裡總過不去，不僅自己難受，對方的心理負擔也會很大。

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