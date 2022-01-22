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解夢「3大惡夢類型」！被可怕的東西追趕「下一步該這樣做」

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自Unsplash

相信大家有曾經被惡夢嚇到驚醒的經驗吧？最近日本網站上便整理出最常困擾大家的三大惡夢類型，並指出從惡夢裡可以反應出心理狀態與內心深處的想法，依據這三種類型的惡夢還能看出「你的下一步該怎麼做？」，從而得知生活中的重要提示，如果最近你也剛好做了惡夢，不妨一起來看看解夢的結果吧。

▲可怕夢境心理測驗 。（圖／翻攝自FYTTE）

▲從三種噩夢類型，看出「你的下一步該怎麼做？」（圖／翻攝自FYTTE）

Ａ：夢到被可怕的東西追趕

Ｂ：夢到死亡

Ｃ：很像現實會發生的可怕夢境

▲惡夢解析。（圖／翻攝自unsplash）

【解析】

Ａ：夢到被可怕的東西追趕

如果夢到被可怕的人、怪物追殺，而自己在夢裡只能拼命的往前跑，而且往往還會發現自己跑得特別慢、腳步難以移動或是無法前進，那麼可能就是因為你在現實生活中真的累了，可能因為環境或是工作讓你感到壓力，才會在睡覺時精神仍維持緊張狀態，這也表示你該找時間好好放鬆身心了。

Ｂ：夢到死亡

如果夢到自己死亡，或是像是靈魂出竅的狀態，其實不用太擔心會是什麼不祥之兆，因為這可能也代表著「新的開始」之意，或許你的內心早已覺得生活像一灘死水已無法激起漣漪，如果這時周遭有什麼新鮮的挑戰，不妨就去冒險看看吧，多接觸新的事物，如換工作、搬家、學習新技能，都可能帶來好運。

▲惡夢解析。（圖／翻攝自unsplash）

Ｃ：很像現實會發生的可怕夢境

在夢裡發生了現實生活中很可能會發生的可怕事情，給人很真實的感覺，若是夢到這種夢境，也許是你心裡對某事有強烈的勝負欲，因此不想看到事情失敗收尾，才會在夢裡排演了一遍最壞的狀況，這個時候你不妨就把它當作一場預知夢，好好想想該怎麼避免如同夢境裡出現的最壞的情況。

關鍵字：

惡夢, 解夢

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