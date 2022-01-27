風・Luxury／積家約會錶鑲兩圈鑽閃爆　晝夜輪轉圖示好浪漫

▲亞曼達席菲德穿紅色斜肩洋裝搭配積家閃耀約會系列玫瑰金鑽錶。（圖／積家錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節獻給心愛的她什麼愛的禮物？好萊塢女星亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）已指引方向，擔任瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）之友的她，選擇佩戴Rendez-vous Dazzling Night & Day約會系列日夜顯示珠寶腕錶，無論搭配俐落黑色日裝或斜肩紅色晚裝都閃耀動人，輕易擄獲她的芳心。

▲積家Dazzling Rendez-Vous Night & Day閃耀約會系列玫瑰金鑽錶，1,580,000元。

積家約會系列日夜顯示珠寶腕錶，最浪漫的設計即是珍珠母貝面盤上6時位置的晝夜顯示，隨著分秒推移，可見太陽與金色的新月與星星夜空慢慢交替，以動態畫面演繹白晝變成黑夜。

▲身穿俐落黑裝的亞曼達席菲德，戴積家閃耀約會系列白K金鑽錶增添亮點。

另一個讓女性心動的元素，肯定是華美的鑲鑽錶圈，有別於一般女錶的單圈鑲鑽設計，積家約會系列日夜顯示珠寶腕錶有兩排鑽石環繞面盤，特別是36 顆寶石的外圈鑲嵌方式，是由精緻金爪高舉，仿佛是漂浮在錶殼周圍，閃耀無比，共有18K玫瑰金鑽錶搭配褐灰色鱷魚皮錶帶與18K白金材質搭配藍色錶帶兩款。

▲積家Dazzling Rendez-Vous Night & Day閃耀約會系列白K金鑽錶，1,650,000元。



打造情人節錶已成傳統的寶璣（Breguet），今年則創作限量28只的Reine de Naples那不勒斯情人節錶，再度融入討喜的愛心元素，於7時方向的小秒盤置入紅心，會隨著時光流逝轉動指示秒，而面盤也精選具雲朵紋的珍珠母貝，讓整只錶款展現詩意浪漫的風格。

▲寶璣推出限量28只的那不勒斯系列情人節錶。（圖／翻攝Breguet IG）

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