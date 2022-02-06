奧斯塔羅12星座一周運勢0207-0213　處女重回甜蜜期、天蠍萬事不順

20220207-0213奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！有望開始獲得回報，原因來自過去的努力下周逐漸收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方關係在下周能夠更進一步的發展，是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運相當良好的一周，可多注意親朋好友間為你帶來的投資訊息，或許是個能獲利的投資標的。

本周需注意星座



1.巨蟹座事業運需要留意：對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到與同事之間的相處，有爭執的暗示存在。

2.牡羊座愛情運需要留意：對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現。

3.射手座金錢運需要留意：財運不佳，若有投資理財規劃想法的朋友，下周建議再觀望一下會比較好。

牡羊座



整體運勢★★

牡羊朋友則顯得小心許多，過度的保護自己及放不開，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響下周的錢財方面。

愛情運勢★★

對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現。

事業運勢★★★

學事業方面顯得綁手綁腳的，做事情放不太開，雖然仍舊有將自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★

偏財運優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來，也因為如此讓自己感到些許疲憊，尤其在工作上會更加明顯。

愛情運勢★★★★

兩人對於目前感情的未來感到些許的疑惑，會有不知道彼此未來在哪裡的感覺，對於感情的實際面讓雙方感到無力。



事業運勢★★★

開始忙碌了起來，手邊的工作或案子開始接踵而來，讓自己感到些許壓力，奧斯建議要好好處理，避免一時的心煩而導致工作狀況不佳。

金錢運勢★★★

購物慾增加，雖懂得精打細算，但花出去的錢也是很可觀的，建議花錢前要再思考一下。

雙子座



整體運勢★★

雙子朋友不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議多避免和另一半起爭執，面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有破財的機會，建議小心行事避免破財。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友顯得自找麻煩許多，面對事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己顯得焦躁憂慮。

愛情運勢★★

安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為你的另一半也因為如此顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態。



事業運勢★★

對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到與同事之間的相處，有爭執的暗示存在。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費。

獅子座



整體運勢★★★★★

獅子朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，在處理事情上也變得更加順利。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周能夠更進一步的發展，是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。



事業運勢★★★★

將會是個非常順利的一周，長久的努力可望被上司看見，以致對你在工作上的好感提升。

金錢運勢★★★★★

正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

處女座



整體運勢★★★★★

處女朋友強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報。

愛情運勢★★★★

成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議可要好享受難得可貴的甜蜜時間。



事業運勢★★★★★

有望開始獲得回報，原因來自過去的努力下周逐漸收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上，有望獲得不錯的金錢回報。

天秤座



整體運勢★★★★

天秤朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你心情愉悅不少。

愛情運勢★★★★★

雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業運勢★★★★

獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯進展，也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升。

金錢運勢★★★★

正財運相當良好的一周，可多注意親朋好友間為你帶來的投資訊息，或許是個能獲利的投資標的。

天蠍座



整體運勢★★

天蠍朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻或是過往順利的事情開始有狀況產生，都暗示下周將會是個挺不順的週期。

愛情運勢★★★

雙方的價值觀開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況，所以奧斯建議下周脾氣要再緩著些。

事業運勢★★★★

學事業方面，容易做出錯誤判斷與決策，做起事來也顯得浮躁許多，要記得多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，也有破財的狀況存在，要多留意。

射手座



整體運勢★★

射手朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

愛情運勢★★

突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★

對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到工作。

金錢運勢★★

財運不佳，若有投資理財規劃想法的朋友，下周建議再觀望一下會比較好。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友則顯得比較沒有動力，雖然腦海中仍舊有努力想法也想付諸行動，但卻始終怠惰了起來，面對人事物也提不起勁。

愛情運勢★★

對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有太想多做些什麼或多付出些什麼，而這樣的狀況另一半是感受的非常清楚。

事業運勢★★

提不起勁的狀況在學事業方面則更加明顯了，基本上不會有太大的起伏，單純是自己對工作比較沒有想做太多的想法。

金錢運勢★★

怠惰的狀況連帶影響到自己專業能力，因此正財運不佳，而偏財運平淡，下周奧斯建議守成就好。

水瓶座



整體運勢★★

水瓶朋友顯得束縛許多，許多事做起來的不是那麼得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺有一部分是自己失誤所導致的。

愛情運勢★★★

面對目前的感情有些許不情願，對方或是你有一方給了小小的壓力，將對方抓得太緊，原因來自不安全感的增加，下周要記得多給另一半一點空間。

事業運勢★★

面對目前的學事業，有不願意突破現況的想法，行動力的倒退顯得更加明顯，一切呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

金錢運勢★★

金錢運勢平淡，不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友要多加注意了，下周容易高估自己的能力，導致攬了過多的責任，讓自己感到些許的喘不過氣。



愛情運勢★★★

感情方面顯得順利許多，一路走來的承諾及問題在下周再度拿出來檢視，也能夠順利解決存在已久的問題，算是挺順利的一周。

事業運勢★★★

學事業方面的責任讓自己顯得有點喘不過氣，也造成許多的壓力，這些狀況下周都能受到些微的調整，讓你不再那麼勞累與疲憊。

金錢運勢★★

財運不佳，如果希望能夠改善，奧斯提醒你配戴咖啡色系的飾品並時時提醒自己要謹慎小心，財運就能有所改善。

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