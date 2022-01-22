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巴黎男裝周／DIOR勃肯涼鞋本尊曝光！　收腰西裝搭巨大手拿包帥炸

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▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 發佈最新2022 冬季男裝系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

男裝周矚目亮點DIOR 發佈最新2022 冬季男裝系列，創意總監Kim Jones以「對話」為題，將品牌成立 75年歷史相互碰撞，迪奧先生鍾情的星星、玫瑰、籐格紋優雅再現。同時Dior by Birkenstock 勃肯涼鞋誕生了，正式走上伸展台。

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Kim Jones打造花季男孩。（圖／品牌提供）

Kim Jones提到：「我翻看品牌傳承的過往，重訪最初的系列與融入建築線條的輪廓，以這些元素為本，近乎本能地轉化為融入時代精神的男裝，讓生活的喜悅（joie de vivre）成為 Dior 服裝的核心。」本季發表會特別複製巴黎亞歷山大三世橋上凜冬清晨場景，男模穿著簡潔黑白灰登場，看似單一卻保有品牌傑出的刺繡細節，將女裝高訂會出現的刺繡與釘珠呈現於男裝中。

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲男裝腰線成為亮點 。（圖／品牌提供）

1947年DIOR將強調女性身形線條的「Bar Jacket」推向世界，本季男裝同樣出現許多新腰線輪廓，以較為英式的手法做了改良，西裝、長版大衣都出現豐富的腰部細節，讓整體看來優雅不失趣味。另也出現科技面料元素，讓穿著更休閒日常，代表男裝更多的可能性。而迪奧先生個人的標誌和品牌符碼星星、玫瑰、籐格紋、豹紋、鈴蘭和鏈結元素豐富了本季，體現過去與現在的結合。

▲▼DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Dior by Birkenstock 勃肯涼鞋 。（圖／品牌提供）

配件部分，鑲嵌珠寶的德比鞋與實用的 Dior by Birkenstock 勃肯涼鞋成為吸睛對比，這次選擇勃肯人氣的 Boston Clog 以及 Milano Sandal 為基礎，以刺繡花卉與鞋底的雙方Logo遍佈，無疑是本季矚目焦點。而馬鞍包、Corolle 托特包與手拿包多元形式繼續豐富穿著。

關鍵字：

男裝, DIOR, Birkenstock, 勃肯

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