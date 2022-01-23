周子瑜「超短迷你裙」視線逼近腿根！秀美腿化身高爾夫美少女

▲TWICE接拍新廣告，全員穿上青春活力的高爾夫球裝扮。（圖／翻攝自推特，以下同）



記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE不只是在韓國，在日本亦擁有廣大人氣，近日替日本高爾夫球品牌PEARLY GATES拍攝代言廣告，成員們紛紛換上青春俏麗的高爾夫球服裝出鏡，其中周子瑜憑藉高挑身形特別顯眼，穿上多套視線直逼腿根的迷你短裙，讓她一雙美腿完整現形，化身高爾夫美少女。

TWICE推出過不少日文單曲，在日本擁有大票粉絲群，近日藉由新廣告的曝光，宣布成為日本高球品牌PEARLY GATES的代言人。於率先曝光的預告照中，可以看見除了因病休養的定延之外，TWICE全員出動，各自換上不同顏色主題的高爾夫球裝造型，唯一相同的是，大家的高爾夫迷你裙都相當短，一字排開養眼畫面盡收眼底。

其中周子瑜誠意十足，一連換了五套服裝，包括亮眼的藍色Polo衫造型、綠色運動上衣或是帥氣的連身褲裝，運用TWICE活潑的形象來襯托運動服品牌的活力氣息再適合不過，這數套造型中，周子瑜身上的高爾夫迷你裙很吸睛，讓視線直逼腿根，秀出一雙超長美腿想低調都難，加上本身超高的顏值化身「高爾夫美少女」，讓粉絲們紛紛讚賞：「子瑜從來不停止讓我驚艷」、「廣告一直暫停下來看子瑜！」、「子瑜的長腿絕了。」

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