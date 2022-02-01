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日票選「10組撞臉日韓藝人」！山下智久像玄彬、木村拓哉激似他

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文／妞新聞

世界這麼大，說不定會有一個跟你長得非常相似的人。日本網站rankingoo早前訪問了1274位年齡介於10至40歲之間的女網友，選出10對長得超像的撞臉日韓藝人，現在就一起來看看吧！

撞臉的日韓藝人Top10：新田真劍佑＆車銀優

現年25歲的新田真劍佑，和24歲的車銀優，在各自的國家都是屬於顏值代表。新田真劍佑在日本有「國寶級帥哥」的別稱，而車銀優在韓國則有「臉蛋天才」的別稱。除了稱號相似之外，不少網友都認為二人在某些角度看起來，的確有幾分相似！

撞臉的日韓藝人Top9：市川染五郎（八代目）＆V

現年只有16歲的市川染五郎（八代目），是一名歌舞伎演員，出生於擁有300多年歷史的歌舞伎名門「高麗屋」，從小開始就接受相關的培養，是名副其實的貴公子。而韓國的V，則是世界級男團BTS的成員，現年25歲，曾經於世界百大美男榜中獲得第一位，外表同樣經常被稱讚有貴氣。

撞臉的日韓藝人Top8：山崎賢人＆宋江

山崎賢人和宋江，除了樣長得像之外，還有不少共同點。首先，二人都是1994年出生的小鮮肉，另外，二人都曾經出演漫畫改編的劇集，例如山崎賢人曾出演《今際之國的闖關者》、而宋江則曾出演《喜歡的話請響鈴》、《如蝶翩翩》、《SWEET HOME》、《無法抗拒的他》，因為有「漫改王子」的別稱。

撞臉的日韓藝人Top7：松下洸平＆宋仲基

撞臉的日韓藝人Top6：山下智久＆玄彬

撞臉的日韓藝人Top5：橫山裕＆金希澈

撞臉的日韓藝人Top4：大澤隆夫＆孔劉

撞臉的日韓藝人Top3：坂口健太郎＆徐康俊

撞臉的日韓藝人Top2：木村拓哉＆元斌

撞臉的日韓藝人Top1：藤谷太輔＆朴敘俊

大家覺得這些日韓男星長得像不像？歡迎留言討論你心目中有哪些撞臉的明星！

文章授權轉載自《香港01

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 日韓, 男星, 藝人

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