太愛曬幸福恐是缺乏自信　從「稱讚」找快樂是緣木求魚

▲網路上曬幸福的照片，會讓妳覺得幸福嗎？（圖／unsplash）

編輯／借借

「我好羨慕妳一直出國旅遊喔」、「妳居然已經吃過那家熱門的餐廳」、「天啊這是最新的春裝嗎？這件我超想買」、「妳男朋友好疼妳，都帶妳去度假」這些留言讓妳覺得好開心，每5分鐘就打開臉書，開心地回留言。

親愛的，若妳認為這些話代表「妳很幸福」的話，其實妳需要的只是膚淺的虛榮感，而妳還嚐不出幸福的餘韻。

或許要一種程度的成熟，才能理解，幸福這件事不是用說的，是感受出來的。

▲幸福感與虛榮感是不同的。（圖／pexels）

因為幸福是需要自信的，妳相信自己幸福，就不用旁人來佐證，而更透徹的看穿，自己幸福跟他人毫無關係，因為曬出的那些片段資訊，也只是朋友們茶餘飯後的話題而已，營造自己過得很好的形象，也跟真的快樂無關。

▲真正幸福不需旁人來佐證。（圖／pexels）

在陶淵明筆下，住在桃花源中的人們，在誤入桃花源的捕魚人將離開之際，告訴他：「不足為外人道也。」字面上是請他不要跟外人講有桃花源的存在，更深的涵義則透露，幸福快樂沒什麼好說的，我們自知就可以。

▲好好享受真正的當下，別讓幸福在想拍照上網的念頭下溜走。（圖／pexels）

漁人入了桃花源，從環境與每人的臉上、熱情好客的態度，就知道這是個毫無紛爭、人人知足愉悅的土地。一個人幸福，即使不說，別人不一定沒感覺；即使說了，別人也未必相信，當然社交網站是大家一起分享愉快經驗的地方，只不過曬幸福的動機，僅是為了要讓別人來驗證你的幸福，是緣木求魚的做法。

▲提醒自己感受下螢幕外的事物，說不定會發現更好的生活。（圖／unsplash）

好好的追求幸福吧，放下那些刻意的宣傳，或許妳就能靜靜體會這些幸福所在。