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懂談戀愛的女人　不會為對方做的4件事

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▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

▲戀愛時可能會面臨很多選擇，給自己一個底線。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

愛情使一個選擇的過程，當中不會只有美麗，多變、傷人、熱情都是它的特質，沒有標準、難以評論，自信是最不變的選擇，懂愛的女人能夠看透，只有對方愛上的是真正的自己，才是真正貼近愛的過程，交往期間，這些是不會因為「對方要求」而發生。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

▲不要否定自己原本的面貌，若選擇整形一定為了自己不為任何人。

整形
現在許多女性都透過整形來改變外貌，整形不但昂貴、且術後恢復也很辛苦，所以若選擇以整形來改變外貌，原因絕對是要為了自己，而非對方的要求，沒人能告訴妳的五官應該要這樣才好看，如果對方不滿意妳的外表，當初幹嘛追求。

▲女性,情感,兩性,成長,心靈,示意圖。（圖／pixabay）

▲放棄自己想做的事，並不能為這段感情加分。

放棄夢想
若妳有一個好的工作機會，或是想繼續求學、環遊世界，或許跟對方的計畫不同，唯一的解決方法是溝通與嘗試，而不是單方面的放棄一途，沒人能要求別人放棄夢想，只為一個單方面要求的未來。

▲傷心、女生。（圖／取自免費圖庫Pixabay-Вероника Сбитнева）

▲改變原有的生活，事事都要以對方為主，有天妳會訝異自己放棄了這麼多。

改變原本生活
針對妳從長久建立起來的生活習慣，可能會因為同居或其他計畫，需要經歷磨合的過程，各退一步尊重對方是必要的，但若所有事情都要對方批准、或為了討他喜歡單方面忍耐，都不是長久之計。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲是原有的自己讓對方愛上妳，別忘記這點。

放棄原本的自己
雖然個性與想法會隨著年齡改變，但這些都需要隨著經歷與人生經驗發生，不要為了對方「想把妳變成這種人」而改變自己，想想他當初不是為了喜歡上妳的個性，才決定在一起交往的嗎？交往後為了符合他的期待而改變，連本來的自己都遺忘了，戀愛如何繼續下去？

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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