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營養師曝「6大症狀」請注意，小心腸道健康亮紅燈

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▲▼營養師曝6大症狀，小心腸胃亮紅燈 。（圖／Unsplash）

▲容易感冒和腸道健康其實很有關係。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

腸道決定人體約70%的保護力，營養師高敏敏提醒，趁著年末檢視自己身體狀況，若有以下症狀可能都是腸道環境的警訊，一起來了解！

▲▼營養師曝6大症狀，小心腸胃亮紅燈 。（圖／Unsplash）

#壓力大、不易放鬆

你最近也緊張兮兮、難以放鬆嗎?除了環境影響之外，可能跟鈣質與乳製品的攝取也有關係喔！根據調查，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，建議每天早晚各一杯乳製品，優酪乳就是優質乳製品來源，且酸性環境可幫助鈣質更好吸收，滿足鈣質需求外，也可以讓你睡得更安穩，畢竟想徹底放鬆，好的睡眠是關鍵。

#身體小毛病不斷

如果氣溫一變化你就容易腸胃敏感，請趕緊開始鞏固保護力。腸道決定人體約70%的保護力，是身體對外的重要防線，從腸道下手是很有效率的方式。維持腸內細菌的平衡是提升保護力的關鍵，可透過每天補充益生菌，增加好菌、抑制壞菌，建立好的菌叢生態做起。

▲▼營養師曝6大症狀，小心腸胃亮紅燈 。（圖／Unsplash）

#排便容易卡卡

高敏敏指出，過往營養門診發現，五成上班族有排便問題，大多是屬於消化道敏感，這通常是腸胃菌叢生態失衡造成的。除了營養補充品，應多從食物下手，可選擇有健康食品認證的優酪乳，內含優質蛋白質，經乳酸菌發酵分解成小分子後更有利於腸道吸收利用。

#消化不順，容易胃嘟嘟

現代人工作一忙，經常用餐時間也要處理公事，吃得太急、太快身體就會吃不消，建議務必減緩進食速度。更建議每週選一天執行「腸胃公休日」啟動代謝循環。

▲▼營養師曝6大症狀，小心腸胃亮紅燈 。（圖／Unsplash）

#肌膚黯淡無光

養顏先養腸，由體內出發才是治本的解決辦法。建議早餐選擇地瓜等原型食物補充膳食纖維，搭配發酵乳製品來補充一日所需的蛋白質、鈣質等關鍵營養。

#身體感覺提不起勁

根據統計，25歲以後不運動的狀況下，基礎代謝率大約每10年會下降5-10%，長時間代謝廢物的滯留會使壞菌大量孳生，讓人感到提不起勁。這時得靠運動維持體力和補充對的食物都好重要。

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關鍵字：

營養師高敏敏, 腸胃, 腸胃不適

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