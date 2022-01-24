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年節大吃不怕胖！營養師教飲食調整3重點　「代換法」很好用

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▲▼ 營養師教3招調整 年節大吃不怕胖。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲營養師教年前年後飲食調整重點，讓你吃得開心也不怕胖。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

農曆春節倒數中，開心期待假期來臨之餘，有不少人又擔心，過年大魚大肉，發胖怎麼辦？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示不會因為吃幾餐大餐就變胖，也不會因為少吃一兩餐而變瘦，「難得過年了就放鬆吃吧！」但他也分享了過年前後的飲食調整3大重點，讓過年吃得開心，又能遠離「過年肥」。

▲▼ 營養師教3招年節大吃不怕胖。（圖／翻攝unsplash）

＃年前一週：簡單調整

蕭瑋霖建議從今天算起的這一週，正常飲食即可，不要嘗試極端的飲食方式。很多人因為怕過年會發胖，所以在年前這幾天就絕食不吃，但這樣很有可能造成基礎代謝率降低，導致之後吃大餐負擔更大，反而造成體重暴增。基本上，年前這週簡單調整，提高運動量就好，如此一來熱量需求就會提高，也可以讓自己吃更多東西。

▲▼ 營養師教3招調整 年節大吃不怕胖。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃過年當週（小年夜～初五）：開心放鬆吃

到了小年夜到初五的過年當週，蕭瑋霖建議就放輕鬆吃，如果還是會擔心的人，可以減少碳水化合物的攝取，利用代換法，比如年糕發糕吃多了，其他白飯、麵條、吐司等全穀雜糧類就吃少一點，而飲料的部分可以改以無糖茶水替代，攝取的熱量會少很多。

▲▼ 營養師教3招調整 年節大吃不怕胖。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃年後一週：開始收心

而過完年後的一週，可以開始嚴格一點控制飲食，建議可以做以下6個重點。

1.增加蔬果攝取，避免水腫發生

2.避免像是白飯、麵包等的精緻澱粉

3.盡量避免油炸物，減少熱量攝取

4.完全戒甜食

5.完全戒酒

6.調整作息，除了飲食外，作息也很重要，過年如果熬夜，試著調整一下作息，盡量睡滿7小時，讓荷爾蒙代謝平衡

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關鍵字：

過年, 新年, 農曆新年, 春節, 發胖, 變胖, 過年肥, 營養師, 飲食, 調整, 秘訣

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