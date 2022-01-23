金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

記者王則絲／台北報導

由韓星金多美、崔宇植主演的浪漫喜劇《那年，我們的夏天》近期話題正在熱頭，兩人人氣聲量也跟著高漲。近日金多美便登上香港版《ELLE》雜誌2月號封面，憑藉170公分身高以及纖細的體態演繹新裝，竟是穿「平底鞋」也能有九頭身黃金比例，且其中幾套短裙造型裡，金多美更是展露一雙筆直的11字「鉛筆腿」，逆天身材令人看呆。

金多美或許與其他主流女星的外型大相徑庭，但她單眼皮、加上圓嘟嘟的臉頰都是她備受喜愛的招牌特色，身為「第二眼美女」，反而讓粉絲們更加喜歡她。在可愛的臉蛋下，金多美其實是個擁有170公分身高的高個子女孩，這是常讓人感到意外的一點，加上她纖細的體態，十足就是個穿什麼都好看的衣架子。

這回登上雜誌封面一連示範多套新裝，金多美先是分別穿上了DIOR綠色花紋、亮橘色的西裝短裙套裝、V領背心裙，再換上GUCCI的黑白花紋洋裝配馬甲腰封、BALENCIAGA的份量感黃色針織裙裝，以及MIU MIU的迷你裙造型。

多種迥異風格和跳tone的色系，在金多美演繹下都襯托出她獨特的氣質，如同模特兒般的身形，甚至是穿著「平底鞋」，也能達到九頭身黃金比例的視覺效果，數套短裙裝扮更是凸顯了她一雙纖細又筆直的美腿，可說是最標準的「鉛筆腿」無誤，逆天體態令人稱羨。

►崔宇植私下超潮！擁有超多爆款球鞋 與好友朴敘俊都是鞋頭

►不只朴信惠！IU、Joy也披上白紗 秀鎖骨、深V線條更性感