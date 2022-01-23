伊能靜曾有圓形禿　靠氣血補足才將頭髮養回來

記者李薇／綜合報導 圖／伊能靜微博

伊能靜年過50歲還依然擁有漆黑發亮的好髮質，歸功於她後續的養髮秘訣，她之前也表示，生完女兒之後，曾經得了圓形禿一陣子，後來去驗血才發是嚴重貧血導致，所以後來經過認真的調理，才恢復到現在完好的狀態。

1.氣血要補足

因為嚴重貧血的關係，伊能靜發現當時的自己因為母乳餵養、睡眠不足、加上產後焦慮，所以導致氣血不夠，所以她特別重視這方面的補足，透過飲食上的調整、生活機能的改變，慢慢養回了頭髮。

2.不染髮、燙髮

雖然也會有白頭髮，但伊能靜認為，那是年齡到了自然就會有的狀態，很多人壓力大也有少年白，所以一定要放鬆生活，泡澡、運動、靜心調息、不管發生什麼事都以安然的心去看待，不涉入情緒，自然而然就會減少白髮。

3.洗髮、護髮、養髮都很重要

頭髮在濕髮的狀態下很脆弱，所以絕對不可以粗暴地擦乾，吹風機也是此採用恆溫溫風，伊能靜建議可以投資一個好的吹風機，盡量不要染燙，以免傷害髮質。

4.飲食補助

每天一杯黑芝麻、黑豆粉，用黃耆、枸杞、黨參、紅棗煮成水，一天500C.C.，零食可以吃櫻桃、補血的軟糖、或是菠菜豬血湯，生理期前後一定喝紅糖煮雞蛋之類的糖水，補充氣血，也是吃對養髮好的食物。