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5大減肥誤區：愛沾醬、水果當晚餐　小心越減越肥

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

每個女生都想要瘦，還要更瘦，但又不想要運動，到底可以怎麼樣減少運動就可以瘦下來呢？不妨參考以下5種健身的誤區，盡量少做，才可以幫助身體健康均勻地變瘦，瘦得健康、也瘦得好看。

▲瘦身,減肥,飲食,。（圖／pexels）

1.不吃主食、不攝入油脂

剛開始你會發現不吃主食、不攝取油脂，體重會將得非常快，但是過一段時間你會發現，頭髮比體重掉得更快、皮膚會變差，減肥的時候必須要吃主食，但不能多吃，每天大約就是一個拳頭的量，不多、不少。

2.不要把減肥當作很快的一件事

你胖了這麼久，憑什麼減肥就能很快呢？很多人聽過一星期瘦5公斤、一個月瘦15公斤的案例，但那些都有可能出現報復性反彈，剪得太快、反彈也會很快，容易暴飲暴食，這樣前面減的量通通都胖回來了，甚至比原來更胖。

▲瘦身,減肥,飲食,。（圖／pexels）

3.減肥的時候不吃肉

減肥的時候一定要吃肉，盡量吃瘦肉，瘦肉可以提供很好的飽足感，補充蛋白質，而且由於食物熱效應，吃下肉比起吃菜、吃主食消耗的熱量更快，雞胸肉、牛肉、魚、蝦類，都是對身體很好的蛋白質攝取。

4.水果、優格當晚餐

很多人減肥都會想說把水果、優格當作晚餐，但這是一個非常大的誤區，這裡面其實有很多的糖，是讓人變胖的元兇之一。

5.愛沾醬、醬料加持

看一下後面的營養成分表，沾醬和醬料的添加物多，同時又高油、高鹹，包含生菜沙拉裡面的沙拉醬，也是危險的重點之一。

▲瘦身,減肥,飲食,。（圖／pexels）

關鍵字：

瘦身, 減肥, 飲食

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