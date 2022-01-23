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巴黎男裝周／愛馬仕「口袋柏金包」曝光帥翻！最新男裝顏色好大膽

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記者王則絲／外電報導

HERMES愛馬仕2022秋冬男裝大秀於台灣時間昨晚（22日）登場，創意總監Véronique Nichanian在本季強調對於矛盾、精緻的渴望，以及運用異材質組合、多重疊加元素，帶來一系列1980年代風格的日常男裝，包括羊毛內裡外套、運動風衛衣、漁夫帽⋯⋯都是亮點。本季還出現了加上口袋造型的柏金包，立刻成為最帥的單品。

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2022秋冬男裝大秀於稍早登場。（圖／品牌提供，以下同）

或許比起其他主打壯觀場地、震撼視覺感受的大秀，愛馬仕2022秋冬男裝顯得樸實無華，但其實也可以說是它並不需要這些噱頭。大秀在簡單優雅的場地，樂觀、輕盈的氛圍下展開，Véronique Nichanian為此系列注入1980年代風格，將日常服飾用以頂級面料打造，揭開第一層矛盾。系列中西裝外套、風衣、夾克⋯⋯等保暖造型，紛紛加入了花俏細節，如充滿光澤的皮質、天鵝絨、捲曲小羊皮或科技面料，再搭以幾乎貫穿全季的寬而短的九分褲，和皮革馬靴收尾，平衡愛馬仕代表性的簡單風格。

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲本季強調矛盾、精緻，以日常服佐以頂級面料、花俏細節。

不過本季在色調上做了不少大膽嘗試，以棕色、青銅色、煤灰色、木炭黑、沙色等大地色調為打底，並藉由鮮明的針葉綠、生菜綠、流行橙色、霜藍色⋯⋯凸顯對比風貌，也替不同材質拉開更大的區隔，以此更扣緊矛盾的主題。

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲本季男裝的調色盤上充滿許多大膽顏色。

透過幾何圖案、條紋、線條帶來歡快氛圍，另外，像是有歪一側的拉鍊、口袋點綴的衛衣、立領上衣，則是替整體的優雅質感加入運動休閒感受，而這些疊加的口袋細節，還被運用在了柏金包手袋上，上頭不只有拉鍊袋，還附有可裝卸的小收納包，讓經典外型瞬間帥翻。配件上，還有多次出現的復古漁夫帽，亦是本季亮點單品。

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲拉鍊、口袋設計也運用到了經典柏金包上頭。

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關鍵字：

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