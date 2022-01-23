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巴黎男裝周／LOEWE秀驚現「擬真肉胎裝」　爆款包變鞋子榮登哏王！

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記者王則絲／外電報導

LOEWE 2022秋冬男裝大秀於台灣時間昨晚（22日）正式發表，鬼才設計師創意總監Jonathan Anderson再度一展搞怪作風，讓整場秀都跳脫了真實。本季男裝以「身體」為主軸，強調貼身剪裁或裸身造型，甚至還驚現「擬真肉胎裝」！此外，LOEWE的爆款手袋Flamenco還被製作成了全新鞋款，發光的服裝、獵奇排水孔元素⋯⋯也全都是超新鮮的哏。

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝秀於稍早展開。（圖／品牌提供，以下同）

在Jonathan Anderson的帶領下，LOEWE的風格與以往產生巨大轉變，接續上回春夏女裝怪誕的雞蛋高跟鞋，今年秋冬男裝也帶來了眾多驚喜，場地由藝術家Joe McShea及Edgar Mosa特別為LOEWE創作，動用近4,000條獨立切割的絲帶製作，搭上沙灘地造景，與模特兒及觀眾的動態呼應飄揚。

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲首套開秀服裝就運用LED燈的發光造型吸住觀眾目光。

開秀首套服裝便很吸睛，男模身上穿著發光的上衣，而後也出現了LED燈泡照亮的大衣、鞋子；簡單的T恤及短褲則是透過圓形箍塑形，製造出身體被斜切一半的意象；本季服裝、配件中，皆能看見「金屬排水孔」的身影，為其中一個獵奇的元素。

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲怪奇的設計元素。

圍繞「身體」的主題，LOEWE本季男裝有許多縮皺、貼身的剪裁，用以突出軀幹的輪廓，又或者是運用透明大衣呈現內部的裸露、愛心挖空設計的「露點」上衣，甚至是出現了「擬真肉胎裝」，連身服裝上頭的人體圖案非常逼真，令人一眼看不清究竟是有穿還是沒穿。而讓模特兒臉上直接套著印有自己人像圖案的上衣，也是相當新穎的表現手法。

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲本季主題圍繞「身體」，有許多裸露的概念呈現。

而配件亮點絕不能錯過的則是從爆款手袋Flamenco進化而來的鞋款，或是將底座金屬以不規則形狀打造的全新Flamenco手袋，全都讓人無法忽略。

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲由爆款手袋Flamenco延伸而出的新造型單品。

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關鍵字：

巴黎男裝周, LOEWE, 2022秋冬男裝

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