12星座「佔有慾」排行！天蠍座根本是醋王、金牛座太老實

▲你的另一半常常會打翻醋桶嗎？（圖／Unsplash）

網搜小組／老嘉郡報導

你對另一半的「佔有慾」強嗎？有些人談戀愛時，眼中、心裡都只有對方，只要另一半跟別的異性走太近時，就為會忍不住吃醋、變得不開心，有些人卻好像完全不在乎似的，讓另一半非常自由地交朋友！星座網站「星座好朋友」整理了12星座在感情中的「佔有慾排行」，看看你另一半的佔有慾是否就是這麼強烈呢？

第一名：天蠍座

要說12星座裡最會吃醋的，絕對就是天蠍座！就算別人只是看了自己的戀人一眼，他都會覺得「對方是想跟我搶人？」身為另外一半，眼中也絕對只能愛他一個！

第二名：雙子座

雙子座雖然會裝作不在樣的樣子、但內心的醋桶早就不知道被打翻幾次了，如果有異性和另一伴舉止太過親密，他甚至可能會忍不住衝上去和對方大打出手呢！

第三名：魔羯座

看似冰山的摩羯座、其實佔有慾也不低，一旦自己的戀人和其他異性關係太好，有可能會讓魔羯們不高興，就連戀人多看其他異性一眼都會讓他們覺得不爽！

第四名：牡羊座

牡羊不僅特別愛吃醋、佔有慾也很強的！一旦吃醋的牡羊，生起氣來就會非常可怕，彷彿變成大灰狼般，因此千萬別讓發火！

第五名：獅子座

看似霸氣的獅子座，在愛情裡總是可以瞬間變成小貓咪，包容你的耍賴、鬧脾氣，唯獨「只屬於他」這件事是沒得退讓的，如果你要和異性單獨出門的話，獅子就會覺得自己「被挑戰」了。

第六名：射手座

平常總是嘻嘻哈哈、一副無所謂的射手座，如果發現另一半和其他異性曖昧的話，佔有慾強的他們，就會以其人之道、還致其人之身方式，也跑去和別人曖昧給你看，不想要他這麼做的話、就千萬別惹怒他喔！

第七名：巨蟹座

總是為愛犧牲、付出一切的巨蟹座，對待感情是非常認真的，也因此很容易迷失自我，他們會特別想要抓緊這段感情，希望自己的付出能夠獲得同等的回報，佔有慾雖然不強、但還是有的。

第八名：雙魚座

天生浪漫、性格又溫順的雙魚，因為對你有無限多的喜歡，所以也不會去特別限制你的自由，最多就是吃點小醋、流點眼淚，讓你心疼他們、然後自己就會乖乖聽話了。

第九名：處女座

處女座即使佔有慾強、也不會表現太過明顯，對感情有潔癖、追求完美愛情的他們，很清楚如果表現出強烈的佔有慾，反而會破壞到兩人的感情。

第十名：天秤座

天秤座給人的感覺總是平平淡淡的，在感情上不會表現得多在乎你，但其實越是在意、他們就會裝的越不在乎，就算他真的很愛你，佔有慾也不見得就比較強，因為這和他們的優雅相違背。

第十一名：水瓶座

水瓶座的佔有慾時有時無，當他忙的時候就不太會管你、閒下來時就會緊緊盯著你，有時覺得他好像很在乎你、有時又覺得他表現得很大方，因為水瓶就是這麼地難以捉摸。

第十二名：金牛座

老實的金牛座，在愛情裡不只是個一味付出的人，一旦認定對方後就會給予完全的信任、給對方自由，只要另一半開心，怎麼樣都可以，因此他們的佔有慾是最低的。