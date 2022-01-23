fb ig video ETtoday search mobile

史努比、胡士托「絨毛」手機殼巨Ｑ！包包、衣服也全被攻佔

>

記者王則絲／台北報導

3C配件品牌CASETiFY時不時推出的聯名企劃，經常引爆話題，近日竟是首次與史努比PEANUTS合作，推出了超可愛的3C周邊系列，其中史努比與胡士托的「絨毛材質」手機殼巨Ｑ，簡直燒翻少女心！同時，平價包袋品牌KINAZ與女裝品牌ROCKCOCO，於今年初也迎來全新的史努比聯名系列。

▲史努比聯名。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲CASETiFY 攜手PEANUTS花生漫畫推出聯名系列。（圖／翻攝自官網）

CASETiFY 攜手PEANUTS花生漫畫聯名系列，即將在1月28日正式上架，這次雙方合作以復古糖果屋為主題打造，替每個角色都創作了專屬配色款式，推出手機殼、AirPods保護殼、錶帶和AirTag掛環⋯⋯繽紛色調與廣告POP字體的組合，很有懷舊美式風格的氣息。其中史努比與胡士托造型的手機殼最是吸睛，特別採用立體絨毛的材質製作，柔軟的觸感很適合現在冷冷的天氣，療癒外型誰能不心動？

▲史努比聯名。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲史努比聯名。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲史努比、胡士托款式手機殼以絨毛材質呈現，特別療癒可愛。（圖／翻攝自IG）

與此同時，早先就曾與PEANUTS家族合作過的KINAZ，也於今年初帶來全新的史努比聯名「復古美好系列」，將濃厚的復古主題融入日常中，史努比這次帶著總愛彼此較勁的「法羅恩」登場，以刺繡方式躍上各種包款。

▲史努比聯名。（圖／翻攝自官網、品牌提供）
 

▲史努比聯名。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲KINAZ推出全新的史努比聯名「復古美好系列」。（圖／品牌提供）

STAYREAL旗下女裝品牌ROCKCOCO 則是在近日推出了「ROCKCOCO X PEANUTS」《陪伴史努比》系列，溫暖的史努比與胡士托圖像現身在百搭又具節慶感的大學T、帽T上，年輕活力的造型，不論男生、女生都能駕馭。

▲史努比聯名。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲史努比聯名。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲ROCKCOCO 也於近日推出了「ROCKCOCO X PEANUTS」《陪伴史努比》系列。（圖／品牌提供）

►UNIQLO與「熊大」聯名推超Ｑ虎年T恤！GU滿額送「虎年對杯」必收藏

►陳柏霖自嘲年紀大了穿衣變保守　分享「保暖祕技」怕冷也能穿得很潮

關鍵字：

CASETiFY, Peanuts, 史努比, 胡士托, KINAZ, ROCKCOCO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

周子瑜「超短迷你裙」視線逼近腿根！秀美腿化身高爾夫美少女

周子瑜「超短迷你裙」視線逼近腿根！秀美腿化身高爾夫美少女

IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！

IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！

別被噓寒問暖感動！感情中常見「6種弱者思維」，你也中了？ 朴信惠披上「晚禮服之王」白紗嫁了！　鏤空花瓣加持成最美新娘 奧斯塔羅12星座一周運勢0124-0130　摩羯成功機會提高、天秤經濟吃緊 痘痘讓人心好累？網搜「3大致痘食物」，少吃為妙！ 朴信惠穿「劉詩詩同牌」透視白紗美翻！　連換3套獨鍾簡潔款式 除濕機別亂用！3個方法更有效率：放在中央、關門窗 2022第一波水逆「12星座如何應對」　牡羊人多地方別去、水瓶說話要三思

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面