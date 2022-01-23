史努比、胡士托「絨毛」手機殼巨Ｑ！包包、衣服也全被攻佔

記者王則絲／台北報導

3C配件品牌CASETiFY時不時推出的聯名企劃，經常引爆話題，近日竟是首次與史努比PEANUTS合作，推出了超可愛的3C周邊系列，其中史努比與胡士托的「絨毛材質」手機殼巨Ｑ，簡直燒翻少女心！同時，平價包袋品牌KINAZ與女裝品牌ROCKCOCO，於今年初也迎來全新的史努比聯名系列。

▲CASETiFY 攜手PEANUTS花生漫畫推出聯名系列。（圖／翻攝自官網）



CASETiFY 攜手PEANUTS花生漫畫聯名系列，即將在1月28日正式上架，這次雙方合作以復古糖果屋為主題打造，替每個角色都創作了專屬配色款式，推出手機殼、AirPods保護殼、錶帶和AirTag掛環⋯⋯繽紛色調與廣告POP字體的組合，很有懷舊美式風格的氣息。其中史努比與胡士托造型的手機殼最是吸睛，特別採用立體絨毛的材質製作，柔軟的觸感很適合現在冷冷的天氣，療癒外型誰能不心動？

▲史努比、胡士托款式手機殼以絨毛材質呈現，特別療癒可愛。（圖／翻攝自IG）



與此同時，早先就曾與PEANUTS家族合作過的KINAZ，也於今年初帶來全新的史努比聯名「復古美好系列」，將濃厚的復古主題融入日常中，史努比這次帶著總愛彼此較勁的「法羅恩」登場，以刺繡方式躍上各種包款。





▲KINAZ推出全新的史努比聯名「復古美好系列」。（圖／品牌提供）



STAYREAL旗下女裝品牌ROCKCOCO 則是在近日推出了「ROCKCOCO X PEANUTS」《陪伴史努比》系列，溫暖的史努比與胡士托圖像現身在百搭又具節慶感的大學T、帽T上，年輕活力的造型，不論男生、女生都能駕馭。

▲ROCKCOCO 也於近日推出了「ROCKCOCO X PEANUTS」《陪伴史努比》系列。（圖／品牌提供）



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