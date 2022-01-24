韓網瘋傳挑一隻「被囚禁的動物」　測出你現在的「壓力來源」

記者王則絲／綜合報導 圖／翻攝自20대 뭐 하지?粉專

人生在世要無憂無慮基本上是不可能，生活中面臨的壓力不曾停止，只是每個時刻都不盡相同而已。近日韓國網站「20대 뭐 하지?」就有一項心理測驗在網路上瘋傳，下圖中有五種被囚禁的動物，那麼「如果你是被囚禁的動物，你覺得自己會是哪一隻呢？」結果將能測出你目前的「壓力來源」，以下一起來看看。

Ｑ：「如果你是被囚禁的動物，你覺得自己會是哪一隻呢？」



Ａ：老虎

Ｂ：狗狗

Ｃ：鳥

Ｄ：倉鼠

Ｅ：烏龜

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：老虎

你生活中的壓力來源可能是你覺得太無聊了！若你內心選擇老虎，可能意味著你認為力量無處施放、無處發揮，對於一個沒辦法閒下來的人來說，一成不變的生活不具備挑戰性，反而會形成一種壓力。

Ｂ：狗狗

你生活中的壓力來源可能來自於無法做自己想做的事，由於狗狗忠心的特質，可以反映出你也許是個把責任擺第一的人，所以你常常會因為覺得應該先做「該做的事」，而不敢放膽去做「想做的事」，學會適時的任性可能會好一些。

Ｃ：鳥

你生活中的壓力來源可能是無法控制情緒的起伏，時常感性凌駕於理性之上的你，常深受情緒起伏的影響，為此你感到不小的壓力，會形成這種狀況的原因，可能是因為沒找到適合自己的抒發管道，每個人穩定情緒的方法都不同，就持續嘗試看看吧。

Ｄ：倉鼠

你生活中的壓力來源可能是因為你的焦慮，有些人稱之為「高敏感族群」，說的也許就是你，因為你常會因為大大小小的事而感到很不安，時常焦慮到心很累，這時候可以利用休假安排旅行、做點開心的事轉移注意力，或是找人傾訴心事，將心裡的壓力釋放出來。

Ｅ：烏龜

你生活中的壓力來源可能是因為自己的懶惰，在你明知道不能懶惰成性的狀況下，你還是維持著懶惰的個性，做什麼事情都拖拖拉拉，跟烏龜一樣慢吞吞，連自己都要討厭自己了，先利用好好規劃、定目標的方式，把拖延症治好，這樣的壓力自然會解除。