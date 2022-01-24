fb ig video ETtoday search mobile

韓網瘋傳挑一隻「被囚禁的動物」　測出你現在的「壓力來源」

>

記者王則絲／綜合報導　圖／翻攝自20대 뭐 하지?粉專

人生在世要無憂無慮基本上是不可能，生活中面臨的壓力不曾停止，只是每個時刻都不盡相同而已。近日韓國網站「20대 뭐 하지?」就有一項心理測驗在網路上瘋傳，下圖中有五種被囚禁的動物，那麼「如果你是被囚禁的動物，你覺得自己會是哪一隻呢？」結果將能測出你目前的「壓力來源」，以下一起來看看。

▲心理測驗。（圖／翻攝自20대 뭐 하지?）

Ｑ：「如果你是被囚禁的動物，你覺得自己會是哪一隻呢？」

Ａ：老虎
Ｂ：狗狗
Ｃ：鳥
Ｄ：倉鼠
Ｅ：烏龜

【解析】
【解析】
【解析】

Ａ：老虎

你生活中的壓力來源可能是你覺得太無聊了！若你內心選擇老虎，可能意味著你認為力量無處施放、無處發揮，對於一個沒辦法閒下來的人來說，一成不變的生活不具備挑戰性，反而會形成一種壓力。

Ｂ：狗狗

你生活中的壓力來源可能來自於無法做自己想做的事，由於狗狗忠心的特質，可以反映出你也許是個把責任擺第一的人，所以你常常會因為覺得應該先做「該做的事」，而不敢放膽去做「想做的事」，學會適時的任性可能會好一些。

Ｃ：鳥

你生活中的壓力來源可能是無法控制情緒的起伏，時常感性凌駕於理性之上的你，常深受情緒起伏的影響，為此你感到不小的壓力，會形成這種狀況的原因，可能是因為沒找到適合自己的抒發管道，每個人穩定情緒的方法都不同，就持續嘗試看看吧。

Ｄ：倉鼠

你生活中的壓力來源可能是因為你的焦慮，有些人稱之為「高敏感族群」，說的也許就是你，因為你常會因為大大小小的事而感到很不安，時常焦慮到心很累，這時候可以利用休假安排旅行、做點開心的事轉移注意力，或是找人傾訴心事，將心裡的壓力釋放出來。

Ｅ：烏龜

你生活中的壓力來源可能是因為自己的懶惰，在你明知道不能懶惰成性的狀況下，你還是維持著懶惰的個性，做什麼事情都拖拖拉拉，跟烏龜一樣慢吞吞，連自己都要討厭自己了，先利用好好規劃、定目標的方式，把拖延症治好，這樣的壓力自然會解除。

關鍵字：

心理測驗, 壓力來源, 動物, 被囚禁的動物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

12星座「佔有慾」排行！天蠍座根本是醋王、金牛座太老實

12星座「佔有慾」排行！天蠍座根本是醋王、金牛座太老實

巧克力也入榜！營養師激推「8款宵夜良伴」，嘴饞吃也不怕胖

巧克力也入榜！營養師激推「8款宵夜良伴」，嘴饞吃也不怕胖

崔宇植私下超潮！擁有超多爆款球鞋　與好友朴敘俊都是鞋頭 2022及肩鎖骨髮是大勢！子瑜剪了超驚豔、金多美氣質滿分 奧斯塔羅12星座一周運勢0124-0130　摩羯成功機會提高、天秤經濟吃緊 韓網瘋傳挑一隻「被囚禁的動物」　測出你現在的「壓力來源」 IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！ 周子瑜「超短迷你裙」視線逼近腿根！秀美腿化身高爾夫美少女 史努比、胡士托「絨毛」手機殼巨Ｑ！包包、衣服也全被攻佔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面