巧克力也入榜！營養師激推「8款宵夜良伴」，嘴饞吃也不怕胖

▲嘴饞時來點黑巧克力也不錯。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣轉涼又或是熬夜晚睡，肚子一下就餓，嘴饞完全停不下來，你最近在家是不是也莫名其妙就想找東西吃呢？營養師朱瑞君表示，吃錯東西小心熱量超標，盤點以下8款食物，嘴饞貪吃也不怕胖，絕對是你的宵夜好朋友。

#杏仁

堅果是減重時的好選擇，營養師朱瑞君分享，嘴饞時可以吃一小把杏仁增添飽足感，減少零食攝取。

#咖啡

現代人無咖啡不歡，原來飢餓時來杯咖啡可以降低食欲，同時促進身體能量與代謝。

#蘋果

蘋果對健康好處多，也是少數含有果膠的水果，可降低消化速度、增加飽腹感。

#蛋

雞蛋為優秀蛋白質，它能能減少飢餓賀爾蒙、瘦素上升，使人體不容易感到飢餓。

#地瓜

地瓜中的甜味能夠刺激飽腹中樞，且因有大量纖維質能夠增加飽足感。

#黑巧克力

黑巧克力也入榜，每天一小片（28g內），能減少進食的慾望，增加滿足感。

#燕麥粥

不少人把燕麥粥當成一餐，它含有β-聚葡萄醣，可延緩胃腸的排空時間，易產生飽足感。

#鮭魚

鮭魚擁有高營養價值，除了有豐富高蛋白質外，Omega-3脂肪酸能有效增加飽足感，減少吃東西的慾望。

#辣椒

辣椒中的辣椒素能釋出飽足感的訊息，進而減少進食量防止體重增加。

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師 朱瑞君）