說・流行／女星都戴「這牌」毛毛帽　Lisa、娜璉同款兩千元有找

記者王則絲／台北報導

今年冬天已經數度經歷了強烈寒流，對於容易頭痛的人來說，頭部保暖再重要不過，而要挑到夠保暖又能保持時尚度的帽子其實不簡單，但是最近可以發現韓國女團成員們都紛紛戴上了同一個小眾品牌的「毛毛帽」，像是BLACKPINK的Lisa、TWICE的娜璉都相繼示範，且同款竟然不用台幣兩千元即可入手。

其實不只有Lisa，同團成員Jisoo後來也跟上腳步入手，兩人選擇的都是今年最紅的「水桶帽」帽型，毛絨絨的材質不只提升保暖度，更是這款帽子如此時髦可愛的關鍵，另外包括娜璉、澀琪也都在近期戴上相似款。原來擄獲女團成員們芳心的帽子，是來自韓國的小眾品牌「AWESOME NEEDS」，以製作帽款以及皮件手袋為主。

「AWESOME NEEDS」本身代表的就是「尋找自己風格的強烈渴望」，希望能讓大家找到最能凸顯自己風格的單品，以「Cool and Classic」作為帽款設計的核心概念，並使用好的材料和注重細節，但同時它的價格卻不像明星愛用的精品般昂貴，帽款價位多落在台幣1,500元～2,000多元，小資女孩們也能無痛入手。

AWESOME NEEDS的帽子擁有法式優雅的質感，像是女星們一齊示範的水桶帽、燈罩帽帽型，有製作成許多不同材質的款式，比如Lisa的捲捲毛和Jisoo的柔順的長毛款式，就展現出不同的質感，簡約的設計卻打造成辨識度極高的特殊單品，除了各種秋冬季節的材質選擇，當然也有適合春夏的帽款，比如Krystal早先曾戴過的漁夫帽，就顯得透氣清涼許多，Joy和太妍選擇的花朵勾織帽款，則是滿足了更多不同風格的需求，可愛又有型，也是品牌大熱賣的款式。

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