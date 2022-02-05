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《咒術迴戰0》電影預備！「最帥咒術師」五條悟過去揭曉　快回顧金句

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝FB@Ani-One Taiwan

可以說是繼日本現象級動畫《鬼滅之刃》後，快速竄紅的《咒術迴戰》，在上架Netflix平台後更是攻佔每日排行榜前三，讓台灣咒術迷們引頸期盼的劇場版《咒術迴戰0》，早在聖誕前夕就上映的日本，短短四週內就突破近90億日圓票房，在台灣咒術迷拚命敲碗下，劇場版《咒術迴戰0》終於將在今年2月24號全台上映！

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

電影版劇情除了深度刻畫動畫電影版的主角乙骨優太、祈本里香等角色，在電視版最受歡迎的角色「導師」五條悟、以及反派夏油傑，兩人之間的愛恨糾革也將在電影《咒術迴戰0》進一步呈現在觀眾面前，以下就盤點《咒術迴戰》劇中經典台詞，趁著電影上映之前複習內容。

＃枕邊掉落的頭髮變多了，喜歡吃的鹹點麵包從便利商店消失了，這些小小的絕望堆砌起來，才會讓人長大。

＃不幸的人做什麼都能被原諒嗎？

▲咒術回戰金句回顧 。（圖／翻攝FB）

＃要是有功夫詛咒他人，我寧願為重要的人著想。

＃你這個年紀，容易把什麼事都想得太沉重，學校不過是個小水槽，世上還有海，還有其他水槽，就選你喜歡的吧。

＃勞動就是狗屎！

▲咒術回戰金句回顧 。（圖／翻攝FB）

＃我要重洗這腐朽的咒術界。想殺光上頭的人很簡單，但是這樣不過是換一批人，不會有什麼改革，而且這樣做不會有人願意追隨，所以我才選擇了教育，培養強大又聰慧的夥伴。

＃為了能讓更多的善人，能享受到平等，我要不平等的拯救他人。

＃人們都喜歡玩文字遊戲，因為人類不找藉口就活不下去。

▲咒術回戰金句回顧 。（圖／翻攝FB）

關鍵字：

咒術迴戰0, 五條悟, 金句

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