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韓妞戴「土匪面罩」爆紅！MIU MIU勾織、LOEWE心形巨Q　再冷也時髦

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記者王蓁蓁 / 台北報導

部分輪廓的俏皮模樣，讓不少人將它取名為「土匪面罩」、「小偷帽」，而這款看似有點難駕馭的「巴拉克拉法帽」（Balaclava）卻讓韓女星們著迷不已，包括Jennie、宋智孝都曾演繹過，在學會如何搭配這款全新秋冬配件之餘，也趁機來看看有哪些品牌也推出了這項單品！

▲巴拉克拉法帽穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲巴拉克拉法帽穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲以同色系作為搭配選擇，絕對不會出錯。（圖 / 翻攝IG@_kimjaekyung_、aliceekim）

想要在戴帽子禦寒同時又有圍上圍巾的效果，選擇這款「巴拉克拉法帽」準沒錯，同時能兼具兩款配件功能，難怪能讓韓妞們愛不釋手。面對還不熟悉的陌生單品時，以同色系作為搭配選擇，是絕對不會出錯的，尤其療癒的米白、淺藍色系，能在冷冷的天氣帶來溫暖的視覺效果，過年走春時就入手這樣單品擺拍美照。

▲巴拉克拉法帽穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲巴拉克拉法帽穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲巴拉克拉法帽穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲撞色搭配更能帶出充滿活力的跳耀感。（圖 / 翻攝IG@__kindacool、@jennierubyjane、＠ssozi_sojin、＠
p_eha）

若是想在穿搭上穿出變化，「撞色搭配」則更能帶出充滿活力的跳耀感，與身上的造型做出對比，像是這樣粉、綠的撞色，給人清爽甜美的感受之外，記憶點超高，另外，也可以學Jennie以全黑造型，戴上MIU MIU的亮黃色巴拉克拉法帽，打造出亮點，成為冬日深沈穿搭的點睛之筆。

▲巴拉克拉法帽穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲MIU MIU以勾織、毛呢，還有繽紛的圖騰設計，為巴拉克拉法帽帶來多樣變化。（圖 / 翻攝IG@miumiu）

▲巴拉克拉法帽穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲LOEWE 2022秋冬系列男裝中，以愛心剪裁打造露出輪廓的巴拉克拉法帽。（圖 / 翻攝IG@loewe)

近季除了MIU MIU以勾織、毛呢，還有繽紛的圖騰設計，為巴拉克拉法帽帶來多樣變化，直接豐富了女孩們的日常穿搭，LOEWE 2022全新秋冬系列男裝中，也可以見到以愛心剪裁打造露出輪廓的巴拉克拉法帽，不同於常見款式，心形設計在陽剛男裝中，更增添一股可愛氣息。

關鍵字：

土匪面罩, 小偷帽, MIU MIU, LOEWE

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