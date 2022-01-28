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Jessica罕見「狗啃瀏海」登封！新造型太減齡　網驚：根本逆生長

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星Jessica逆齡臉蛋一直是粉絲們的關注焦點，近日她登上中國版《NYLON》雜誌封面，罕見以「狗啃瀏海」接連擺拍出鏡，使她原先就精緻的五官更顯凍齡，完全看不出即將在今年4月邁入32歲，令粉絲驚嘆：「姐姐根本逆生長」、「為什麼歲月只在我身上留下痕跡」。

前少女時代成員Jessica經常在社群上分享穿搭，是許多女孩們追崇的穿衣範本，精緻的凍齡臉蛋，也讓她成為不少精品品牌的寵兒，離開少女時代後，她也運用強大的時尚影響力，打造個人服飾品牌BLANC&ECLARE，並創立專屬YouTube頻道，教粉絲們穿搭、順勢分享日常生活，Jessica私底下活潑可愛的面貌，也讓她成功獲得近80萬的追蹤數。

此次登封中國版《NYLON》雜誌，Jessica一改優雅的招牌中分髮型，難得以瀏海造型亮相，讓原先就看不出年紀的臉蛋更加減齡，只見Jessica先是穿著GANNI高領無袖搭配ISABEL MARANT皮褲擺拍，清新的綠色上衣巧妙為整體增添一抹少女氣息，接著她換穿Ports 1961毛毛禮服，大方展露纖瘦鎖骨與直角肩，遊走在甜美與撫媚姿態，令粉絲們為之驚嘆，另一套Akris亮藍洋裝，則將她的好身材通通展露無遺。

關鍵字：

Jessica, 瀏海, 新造型, NYLON, 雜誌

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