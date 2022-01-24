Tiffany鑲25克拉鑽石墨鏡閃爆秀場　預告與菲董聯名

▲菲董戴著Tiffany訂製的珠寶墨鏡，參加KENZO大秀。（圖／翻攝alexandrearnault IG）



記者陳雅韻／綜合報導

自從LVMH集團收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.後，品牌與潮流界的合作日益密切，在巴黎男裝周KENZO大秀上，美國歌手「菲董」Pharrell Williams戴著鑲滿鑽石的華麗墨鏡現身，支持好友Nigo擔任KENZO創意總監的首場發表會，也順道透露新消息，他與Tiffany「訂婚」，將合作設計新品，他所戴的奢華墨鏡只是眾多品項中的第一件作品。

▲Tiffany為菲董打造的墨鏡鑲嵌61顆總重超過25克拉的圓形明亮式切割鑽石與2顆祖母綠形切割祖母綠。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

菲董在時尚圈與潮流界屬於神級代表人物，多年來與香奈兒（CHANEL）友好擔任品牌大使，也與精品龍頭集團LVMH合作密切，他對珠寶設計並不陌生，2008年曾為LV（Louis Vuitton，路易威登）設計珠寶，2019年更跨界名錶圈，與RICHARD MILLE合作推出同名腕錶RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪錶展現他童年時對火星的想像。

▲Tiffany眼鏡盒上有菲董姓名縮寫燙金。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

而在KENZO大秀上所戴的珠寶墨鏡，是菲董與Tiffany合作的首發作品，18K金鏡框上鑲嵌61顆總重超過25克拉的圓形明亮式切割鑽石、2顆祖母綠形切割祖母綠，華麗至極，由於是客製作品，Tiffany Blue眼鏡盒上有菲董姓名縮寫的燙金字樣。他不願意再透露更多與Tiffany聯手的細節，請時尚迷拭目以待。

▲菲董佩戴參與設計的RICHARD MILLE RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶。（圖／RICHARD MILLE提供）



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