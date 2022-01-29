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2022最強約會髮型！打造暖陽感、可鹽可甜的慵懶最迷人

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▲▼2022開運,約會髮型,男生髮型,捲髮,長春花藍。（圖／翻攝自IG）

▲髮型設計師表示，今年流行帶點捲度的凌亂瀏海。（圖／翻攝自IG「dntlrdl」）

記者張惠媛／採訪報導

對於男生來說，該剪什麼樣的髮型才能看起來有造型、不邋遢又好整理？想簡單一點，但頭髮長長的速度緊追不捨；想做點造型卻又不太會打理，要天天抓頭髮更是一大考驗，最後總是把剛剪完頭髮、發誓會好好整理的決心拋到腦後。2022男生髮型到底應該怎麼剪？就讓專業髮型設計師依照頭髮長度給出建議，先了解自己的穿著風格跟生活型態，再加上髮型設計師的巧手專業，就能打造出可鹽可甜的慵懶暖陽感！

▲▼2022年度代表色。（圖／翻攝自pantone官網）

▲PANTONE彩通公布2022年度代表色為長春花藍Veri Peri。（圖／翻攝自PANTONE官網）

斐瑟VISAVIS的髮型設計師Weo，就給出2022最強的「約會髮型」指引，Weo曾打理過多位男藝人造型，「三金」紅毯也有不少令人驚豔的造型出自他之手，針對2022流行的男生髮型，Weo表示今年流行捲髮，會傾向於層次比較輕、比較多的造型，常見在眉上的凌亂瀏海，看起來帶點飄逸空氣感，視覺上相對柔和，而分邊則偏向中分或六四分，至於穿著比較有個性的人，他也建議可以搭配一些顏色，像是今年PANTONE公布的年度代表色「長春花藍Veri Peri」或是自然派的「冷茶色」等，重點在於帶點粉霧感的色調可以讓五官更突出。

▲▼2022開運,約會髮型,男生髮型,捲髮,長春花藍。（圖／翻攝自IG）

▲羅密歐貝克漢。（圖／翻攝自IG「romeobeckham」）

Weo也根據生活型態及頭髮長度提供髮型建議，他指出，如果是運動型的族群，不適合留太長的頭髮，那兩側帶點漸層的寸頭是很好的選擇，乾淨利落又有型，也不會干擾運動，像是羅密歐貝克漢，頂著超短的寸頭，在球場上奔馳也不會弄亂造型，帥氣感up超吸睛。

▲▼2022開運,約會髮型,男生髮型,捲髮,長春花藍。（圖／翻攝自IG）

▲崔宇植。（圖／翻攝自IG「dntlrdl」）

如果是一般有瀏海的短髮，Weo則建議可以燙今年流行的「松果捲」，由於台灣氣候潮濕，頭髮易扁塌，如果頭型沒那麼好看或是五官不夠立體，則容易顯得沒精神，燙捲後可以增加蓬度，瀏海大約在眉上的長度，層次高、空氣感重，平時不使用髮品也不會看起來太邋遢，如果有重要約會，則可以使用一點點質地清爽的乳感髮蠟，讓捲度蓋在額上、整體髮型微微凌亂並六四分，看起來如同暖陽一般無害卻有型，代表人物則有近期大勢韓星崔宇植。

▲▼2022開運,約會髮型,男生髮型,捲髮,長春花藍。（圖／翻攝自IG）

▲林宥嘉。（圖／翻攝自IG「yogalin_official」)

至於更有個性的中長髮造型，Weo推薦可嘗試叛逆感較強的曲捲髮，瀏海大約到臉頰、眼尾位置，長度往後延伸、飄逸感重，線條則比短髮更隨性，Weo也強調，有點長度的髮型曲線變化會更明顯、細節表達得會更強烈，像是造型時尚的歌手林宥嘉就將這樣的叛逆曲捲髮駕馭得很出色。

好看的髮型人人都想剪，但Weo也提醒還是要依照自己的五官、臉型和穿搭風格評估，也在變換髮型前先跟髮型設計師討論。就要開工了，不妨換個全新的髮型，給自己跟身邊的人一個驚喜，變身慵懶迷人的魅力男神。

關鍵字：

2022開運, 約會髮型, 男生髮型, 捲髮, 長春花藍

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