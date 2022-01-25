妖怪村主題飯店7380元→3180元　一秒到日本、偽出國超簡單

記者李薇／綜合報導

現在沒辦法飛日本，那就到有濃濃日式風情的台灣景點，體驗一下「偽出國」的快感，「Her森森」推出「溪頭明山妖怪村主題飯店1泊1食雙人平日」，原價7380元、特價3180元，花少少的錢，感受到異國風情，絕對超值。

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▲溪頭明山妖怪村主題飯店1泊1食雙人平日，原價7380元、特價3180元。點我購買。



位於南投溪頭森林遊樂區入口處的「松林町」，是知名的景點，不僅整個村落沿襲日式的風格，高掛的紅燈籠、可愛的妖怪充斥街道、日式的鳥居設計，讓人想要瘋狂拍照做紀念，不僅白天就像日本的街道，晚上更是別有一般風情，很特別，絕對秒殺記憶體。

管理松林町的就是「明山妖怪村主題飯店」，同樣以日式木頭的建築設計，搭配現代化的落地窗玻璃與黑色鋼筋，交織出摩登的時髦飯店風格，寬敞的大廳搭配暖色系的燈光，一踏進去就有賓至如歸的感受。

明山妖怪村主題飯店最具特色的就是擁有不同的房型設計，內部採用簡潔乾淨舒適的空間，搭配可愛的小怪物在其中，看起來非常可愛又有活力，無論大人小孩都會深深著迷。

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「Her森森」推出「溪頭明山妖怪村主題飯店1泊1食雙人平日」，原價7380元、特價3180元，還送包雙玩樂體驗券，絕對是帶小朋友去玩的最好方案，而且可以拍攝很多照片做紀念，幻想出國旅行，感受滿滿的異國情懷。