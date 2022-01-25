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阿部瑪利亞粉紅新鞋腳底藏「大眼睛」　這4雙厚底款也超百搭

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實習記者施至真／綜合報導

「木曜女神」阿部瑪利亞日前推出第二張個人單曲《アブナイ...》（戀愛警報），身為隱藏版女鞋頭的她，就算近期忙於宣傳新歌，還是不忘在IG曬出超狂球鞋收藏，鮮亮的粉紅色外型讓網友直呼超犯規，不過更讓網友為之瘋狂的是隱藏在鞋底的「少女汪汪大眼」。

▲阿部瑪利亞鞋底心機太犯規。（圖／翻攝自IG@ _abedesu）

▲阿部瑪利亞曬新鞋，鞋底驚見「汪汪大眼」。（圖／翻攝自IG@ _abedesu）

阿部瑪利亞日前在IG發佈穿著Nike Air Jordan 1 Low SE的穿搭美照，與經典款不同，阿部著用的「Mighty Swooshers Pink」是不少鞋控的夢幻逸品，鞋身以多種粉色集結而成，側邊則飾有毛茸茸的梅紅色Swoosh標誌，而令網友更驚訝的是，接著曝光的照片，可看見半透明的鞋底有著水汪汪的少女大眼，超吸睛的畫面吸引不少粉絲留言大讚：「迷人大眼睛好特別」、「原來亮點在鞋底」，就連AKB48好友Izurina都被美鞋吸引，寫道：「那是什麼鞋！？非常可愛！！」

▲阿部瑪利亞鞋底心機太犯規。（圖／翻攝自IG@ _abedesu）

▲Nike Air Jordan 1 Low SE Mighty Swooshers Pink。（圖／翻攝自StockX網站）

除了Mighty Swooshers Pink，Nike在1月登場的Air Force 1 Shadow也非常甜美可愛，白色鞋身集合了珊瑚粉與氣質蘭花紫Swoosh標誌，清新又有活力，厚底增高設計更為鞋子增添幾份率性，陽光女孩絕對不能錯過這雙。

▲阿部瑪利亞鞋底心機太犯規。（圖／翻攝自IG@ _abedesu）

▲Air Force 1 Shadow。（圖／翻攝自Nike官網）

阿部的美鞋收藏還有外型前衛浮誇的Converse Run Star Motion，鞋底逼近5公分的三色波浪厚底，使用舒適透氣的CX發泡材質，一上腳超級吸睛還兼具舒適度，就連南韓藝人泫雅也超愛它。

▲阿部瑪利亞鞋底心機太犯規。（圖／翻攝自IG@ _abedesu）

▲Converse Run Star Motion。（圖／翻攝自IG@ _abedesu，Converse官網）

造型鞋款雖然好看，但是小白鞋似乎更日常百搭，阿部選穿的PUMA Mayze Classic Wns厚底小白鞋，不僅配色簡單、造型耐看，整雙鞋以皮革製成，耐髒、好擦拭還防潑水，實在太讓人心動。

▲阿部瑪利亞鞋底心機太犯規。（圖／翻攝自IG@ _abedesu）

▲PUMA Mayze Classic Wns。（圖／翻攝自IG@ _abedesu，PUMA官網）

New Balance最熱賣的327，近期推出應景春日的柔美配色，除了焦糖海鹽奶茶色，雲霧紫羅蘭更是時尚女孩必收鞋款，穿上它不僅能跟上2022 Pantone年度色「長春花藍」潮流，還能為穿搭增加清新好感度。

▲阿部瑪利亞鞋底心機太犯規。（圖／翻攝自IG@ _abedesu）

▲New Balance 327。（圖／翻攝自New Balance官網）

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關鍵字：

木曜女神, 木曜4超玩, 阿部瑪利亞, 鞋子, 球鞋, 鞋控

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