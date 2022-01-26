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「神級乳霜」Top 3幫你整理好了！最低下殺1400元超狂

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記者李薇／綜合報導

冬季就是到了用乳霜的季節，不只是可以潤澤肌膚，更可以封存所有的保養能量，以下盤點幾款網友大推的厲害乳霜，包括百優精純乳霜、冰河醣蛋白保濕霜、活膚霜等等，各有厲害之處，而且「Her森森」推出優惠，最低下殺1400元，買了就能立刻用，讓臉蛋Q彈完美。

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▲資生堂,Kiehls,SK-II,乳霜,Her森森。（圖／Her森森）

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SHISEIDO 百優精純乳霜75ml，原價2600元、特價2300元

資生堂的百優精純乳霜帶給肌膚的滋潤度、潤澤紋路的效果實在太好，很多人用完第一瓶之後就開始不斷回購，持續給予肌膚足夠的抗老能量，細紋、斑點淡化，肌膚的彈潤度更好了，甚至有狂粉用完20瓶以上，上網一查，絕對是好評不斷，「用了6瓶了」、「乾肌救星」、「絕對推百優，我媽用了20幾年，現在快60歲了，完全沒皺紋、斑點」。

Kiehl's冰河醣蛋白保濕霜125ml，原價1850元、特價1400元

契爾氏冰河醣蛋白保濕霜可以說是跟資生堂的百優精純乳霜並駕齊驅的乳霜，不只是質地滋潤、保濕，重點是更加輕盈，塗在肌膚上的質感有點像是加強版的乳液，推開之後一點都不會油膩，非常適合台灣濕冷的天氣。盤點一下網路上的評價，可以發現幾乎都是一片好評，特別適合混合性肌膚使用，「冰河醣看顧臉皮冬天下來也不會有乾燥脫皮的問題」、「我混合肌，這罐是我的蜜糖」、「我用5罐了吧」。

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▲資生堂,Kiehls,SK-II,乳霜,Her森森。（圖／Her森森）

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SK-II 肌活能量活膚霜 100g，原價4799元、特價3450元

SK-II品牌明星商品之一的活膚霜，幫助肌膚注入滿滿修護能量，以濃縮Pitera結合水解大豆和酵母蛋白調配而成，讓肌膚由內而外澎彈緊緻。

關鍵字：

資生堂, Kiehls, SK-II, 乳霜, Her森森

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