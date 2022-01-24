歐洲首富戴Tiffany 色「錶王」與子下棋　網友「贏了獎品是錶」？

▲歐洲首富LVMH集團執行長Bernard Arnault（左）戴著Tiffany Blue面盤的PP Ref.5740 Nautilus萬年曆錶與三子Frédéric Arnault下棋。（圖／翻攝frederic.arnault IG）



記者陳雅韻／綜合報導

歐洲首富LVMH集團執行長Bernard Arnault最近愛戴哪只錶？答案是Tiffany Blue面盤的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）Ref.5740 Nautilus萬年曆錶！這只錶顯而易見並非PP官網會有的常態款，而是身為超級VIP的Bernard Arnault特別訂製的「孤品」，他戴著此錶款與身為TAG Heuer（泰格豪雅）執行長的三子Frédéric Arnault下棋，羨煞網友。

▲富藝斯拍賣PP Nautilus金鷹型號5711 Tiffany Blue限量錶，以約1.49億元台幣的天價落槌。（圖／富藝斯提供）

去年底PP為紀念與Tiffany合作170周年，推出限量170只的Tiffany Blue顏色面盤的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶引起錶界轟動，當中第一只錶以慈善義賣形式登上富藝斯（Phillips）紐約拍賣會，竟飆出535萬美元（約1.49億元台幣）的驚人天價成交，再加上買家須支付拍賣行成交價的25％佣金，最終要支付達650萬美元（約1億8200萬元台幣）。

▲Bernard Arnault戴的Tiffany Blue面盤的PP Ref.5740 Nautilus萬年曆錶應是特別訂製的「孤品」。（圖／翻攝frederic.arnault IG）

自此Tiffany Blue顏色面盤的PP 5711/1A-018 Nautilus精鋼錶成為錶迷矚目的焦點，任何名人戴上都會引發討論，所以歐洲首富、世界富翁排名第三的LVMH集團執行長Bernard Arnault戴上不奇怪，但細看竟不是三針日期款，而是更複雜且從未亮相的Tiffany Blue顏色面盤Ref.5740 Nautilus萬年曆錶，常態款定價3,933,000元，這只特別訂製錶價值肯定更非凡。

Bernard Arnault戴著新錶與三子Frédéric Arnault下棋，引來擔任Tiffany副總裁的次子Alexandre Arnault留言「這只不能配錶」，長子Antoine Arnault則問「贏了沒？這很重要」，網友也好奇若兒子贏了這盤棋，是否能拿下老爸的PP錶當禮物。

►Tiffany鑲25克拉鑽石墨鏡閃爆秀場 預告與菲董聯名

►余文樂201萬「錶王」上手 綠上加綠好潮

