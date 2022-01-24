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MUGLER創辦人過世享壽73歲　從大衛鮑伊、席琳狄翁到Cardi B全是粉絲

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記者王則絲／外電報導

法國時裝品牌MUGLER創辦人Thierry Mugler於稍早傳出，已經於本月23日過世，享壽73歲。他的設計以前衛風格聞名，為時尚圈顛覆常規、破格的存在，作品深受各界名人喜愛，從大衛鮑伊、席琳狄翁到Cardi B都是粉絲，且即便退休後他也為眾多女星打造經典造型，包括碧昂絲（Beyonce）、女神卡卡（Lady Gaga）⋯⋯以及金卡戴珊（Kim Kardashian）著名的Met Gala典禮造型。

▲MUGLER設計師離世。（圖／翻攝自IG）

▲MUGLER創辦人Thierry Mugler於稍早傳出已經於本月23日過世，享壽73歲。（圖／翻攝自IG）

Thierry Mugler於1974年創立個人同名時裝品牌MUGLER，憑藉前衛、強調女性化和戲劇化的風格聞名，在當時的時代風氣下是非常具有挑戰性與爭議性的，不過也因此迅速打響名號、轟動一時，並帶給現今許多時尚設計師重要啟發。

▲MUGLER設計師離世。（圖／翻攝自IG）

▲席琳狄翁曾穿上Thierry Mugler設計的金色鎧甲造型。（圖／翻攝自IG）

Thierry Mugler的設計廣受名人的關注與喜愛，包括大衛鮑伊（David Bowie）、席琳狄翁（Celine Dion）、莎朗史東（Sharon Stone）⋯⋯等重量級大咖都曾穿過他的服裝，即便在2002年退休後，他也沒因此放棄設計，操刀碧昂絲、女神卡卡的演唱會造型。此外，金卡戴珊於2019年的Met Gala上一襲裸色的「水滴裝」、當紅饒舌歌手Cardi B於2019年的葛萊美頒獎典禮上也穿著MUGLER的Vintage高訂禮服，皆成為名留千古的經典紅毯造型。

▲MUGLER設計師離世。（圖／翻攝自IG）

▲MUGLER設計師離世。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊、Cardi B曾穿上的經典MUGLER造型。（圖／翻攝自IG）

據外媒報導，Thierry Mugler為自然死亡，享壽73歲，如今又一位傳奇設計師Thierry Mugler殞落，各界齊聲哀悼，官方IG上則貼出了一則他的黑白側臉照，像他致上誠摯心意：「一位兼具遠見與想像力的時尚設計師、調香師與形象製作者，他使世界上的人們每一天都更加大膽、夢想更加遠大。」

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關鍵字：

MUGLER, Thierry Mugler, 離世

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