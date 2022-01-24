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新年大掃除小蘇打5妙用：衣服發黃、油煙水垢都靠它解決

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

過年到了，家家戶戶都要大掃除，除了用一般洗劑清潔污垢，小蘇打粉更是清潔的好夥伴，以下是小蘇打粉可以使用的五個技巧，既可以去除油污、又可以避免黃垢，而且天然溫和不傷肌膚，簡直是最棒的洗劑。

▲清潔,大掃除,小蘇打粉,白醋,洗潔精,。（圖／pexels）

1.淨化空氣

在水中加入小蘇打跟檸檬汁，並且裝進噴霧罐裡面，就可以變成天然的除臭劑，可以用來噴廁所或是鞋櫃，這種容易散發怪味的地方，同時也可以用在冰箱裡面，這樣可以避免食物難聞的味道出現。

2.不鏽鋼水槽油污

在水槽裡面倒上一點小蘇打粉、加白醋，接下來在油污的地方蓋上一張廚房紙巾，等待大約20分鐘，就可以用清水清潔乾淨，搭配菜瓜布簡單刷洗，就可以把油污去除得乾乾淨淨，連水漬都沒有，非常方便好用。

▲清潔,大掃除,小蘇打粉,白醋,洗潔精,。（圖／pexels）

3.衣服發黃處理

在水桶裡面加入3公分左右的牙膏、一匙小蘇打粉、倒入少量白醋、加入50毫升的熱水、放入少量洗衣精，攪拌均勻，並且把衣服發黃的地方放進裡面浸泡，半小時之後，雙手搓洗之後，泛黃的地方就會變白，接著再用清水洗乾淨即可。

4.去除鞋臭

將兩勺左右的小蘇打粉加入茶包或是紙巾包住，然後塞進鞋子裡面，等到要穿的時候再拿出來，就可避免鞋子出現異味，在洗襪子的時候，也可以加入一些小蘇打粉，這樣可以達到除臭的效果，襪子洗起來更加乾淨。

▲清潔,大掃除,小蘇打粉,白醋,洗潔精,。（圖／pexels）

5.洗水果

在水中加速小蘇打粉，攪拌均勻之後，把水果放進去浸泡3分鐘，接著用雙手搓洗，就可以把上面的農藥殘留清潔乾淨，後續可以再用清水清潔一遍，這樣吃進身體裡面感覺更加健康。

關鍵字：

清潔, 大掃除, 小蘇打粉, 白醋, 洗潔精

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