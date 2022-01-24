發財之前必須做的4個改變　第4條超重要、做到就贏90%的人

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

一個人在發財之前，必須做出4個改變，但凡只要做到一條，就可以超越身邊90%的人，尤其是第四點，一定要做到，才是發財的關鍵因素，可以影響一生。

1.做人一定要低調

不管是有沒有錢、現在過得怎麼樣，都要低調，要學會悶聲發大財，成功的人都會把自己調成靜音狀態，千萬不要向你的熟人炫燿你有多成功、多有錢，要學會裝糊塗，大事可以心狠、小事就不要計較，要做到大智若愚。

2.做一個不太好說話的人

如果你總是毫無條件的答應別人的要求，只會讓別人越來越貪婪，他們也會踐踏你的善良，你人再好都是沒用的，利益面前大多數人都是自私的，同樣的那些能賺到錢的人，都是利益分明的，該給別人的一分都不會少，不該給人的一毛也不會多，這樣別人才會覺得你有原則，願意和你合作。

3.不要做一個羞恥心太重的人

別人怎麼說你，都隨他去，強者自然我行我素，過度的敏感是弱者的表現，別人隨便說你幾句，你就茶不思、飯不想，有的人就是太在意別人的看法、太在意別人的意見，當機會來臨的時候，優柔寡斷，最後一事無成。

4.在沒有成功前一定要禁慾

在你沒有賺到錢之前，不要跟那些每天只懂得吃喝玩樂的人混在一起，因為跟他們在一起只會消耗你的時間跟精力，會讓你失去鬥志，同時也會讓你失去吃苦的能力，真正厲害的人，他們會跟三種人打交道：能夠成為他客戶的人、能夠幫助他賺錢的人、能夠給他指路的人。