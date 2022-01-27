堅持每日運動的3大好處！增加自信、練出健康體態超有感　

實習記者施至真／綜合報導

在網路上搜尋運動的好處，會出現無數筆資料，像是改善身體健康、精神狀態、減肥塑身等老生常談的議題，事實上，運動會提升心血管運作效率，堅持每天運動除了可以改善身體精力，還能提升生活品質，以下3大好處，快來看看吧！

▲堅持運動提升生活品質超有感。（圖／unsplash，下同）

＃精神狀態變好

網路有不少探討運動是否能讓精神狀況變好的文章，事實上，長時間良好的運動習慣，可以使我們白天不再犯懶想睡，進而提升專注力及工作學習效率，並有效緩解焦慮情緒、釋放壓力，使精神狀態變好；不過也要注意，運動過度也會造成反效果，因此每天做到適度運動就可以。

＃外型改善

運動是為了身體健康、減肥、改善情緒、訓練心肺，這些都是老生常談，除了身材體態變好之外，還可以改善腿型以及女生最在意的胸型問題；皮膚狀態則會更佳緊致，並將體內的毒素代謝出來，能跟惱人的痘痘問題說掰掰，還可以省下一筆保養護膚費用。

＃增加自信心

運動能改善外型、精神狀態等等，這些固然很重要，但真正能提升生活品質的是提高自信心，一個人若是對自己沒有信心，會不斷否定自己並增加心理壓力。持續運動需要很強大的自律能力，此外，堅持運動需要自訂計畫、每天撥出時間，甚至要戰勝懶散怠惰、拒絕美食等等，在堅持的過程中，每達到一步，都是一項可以提高自信心的成就，最後瘦不瘦已經不是最大的重點，而是享受運動帶來的自信及快樂，並懂得接納自己。

運動好處真的很多，但想藉由運動提升生活品質，就需要持之以恆的決心，其實只要養成每天固定運動10-30分鐘，以下介紹幾個在家就能搞定的簡單運動，讓你輕鬆動起來。

想瘦小腹的朋友都知道，平板支撐能強化核心、消除腹部脂肪，可以試著從練習基礎核心養成運動習慣，一開始每天先做10-15下，再慢慢進階。

▲平板支撐。（圖／翻攝自小紅書@愛健身的果果，下同）

強化下半身肌肉能夠促進代謝，只要學會弓步蹲，就能成為行走健身房，到哪都能鍛鍊，從左右各20下開始。

▲弓箭步蹲轉。

登山跑是非常棒的徒手訓練動作，不僅能鍛鍊核心來維持身體穩定，還能訓練各式肌群，初學者剛實行的時候會感覺特別喘，以1分鐘先開始慢慢做起來。

▲原地登山跑。

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