fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒2000萬紅寶石錶現蹤　透明錶殼錶鍊玩透視

>

▲▼CHANEL,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量12只的J12 X-RAY腕錶Red Edition，20,332,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提及香奈兒（CHANEL）代表色，黑與白色是多數人的第一聯想，但香奈兒女士曾說：「傷心難過時就梳妝打扮，抹上豔彩唇膏主動出擊。」紅色成為她的力量、她耀眼出眾的秘密武器，啟發今日腕錶的創作，品牌於農曆春節前夕推出3款Red Edition系列限量錶，當中限量12只、錶圈鑲嵌46顆長階梯形切割紅寶石的J12 X-RAY腕錶，以超過2000萬元的身價稱霸此系列。

▲▼CHANEL,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲限量100只的香奈兒BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕錶Red Edition，2,614,000元。

香奈兒J12 X-RAY腕錶Red Edition，搭載如蕾絲般交織橋板與齒輪結構的Caliber 3.1手動上鍊機芯，由於從錶殼到錶鍊均由藍寶石水晶切割而成製作難度高，加上錶圈與時標鑲嵌長階梯形切割紅寶石，身價更非凡；同屬Red Edition系列另有BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕錶與BOY·FRIEND腕錶，均搭載紅色搭配米金色的Caliber 3機芯與紅色壓紋皮革錶帶，差異在於前者是藍寶石水晶材質，後者則為18K米色金鑲嵌紅寶石設計。

▲▼CHANEL,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量55只的BOY·FRIEND鏤空腕錶Red Edition，4,357,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶錶亦有亮眼的紅色款式，以向日葵為主題推Premier系列Sunflower 36毫米自動腕錶，在豔紅色微珠打磨的珍珠母貝上雕琢出12塊蛋面設計，呈現面盤立體效果，再點綴12朵由閃耀鑽石鑲嵌而成的向日葵，而面盤中央位置圍繞鑲嵌著8朵略小一些的向日葵，其花蕊均飾以紅寶石，限量30只。

▲▼CHANEL,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Premier系列Sunflower 36毫米自動腕錶紅色款，2,230,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

►影后戴的香奈兒1.8億鑽石項鍊在台曝光！　招搖5種戴法

►歐洲首富戴Tiffany 色「錶王」與子下棋　網友「贏了獎品是錶」？

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

歐洲首富戴Tiffany 色「錶王」與子下棋　網友「贏了獎品是錶」？

歐洲首富戴Tiffany 色「錶王」與子下棋　網友「贏了獎品是錶」？

Tiffany鑲25克拉鑽石墨鏡閃爆秀場　預告與菲董聯名

Tiffany鑲25克拉鑽石墨鏡閃爆秀場　預告與菲董聯名

猛虎踏溪錶面藏驚喜　暗夜月相漣漪背景會發光

猛虎踏溪錶面藏驚喜　暗夜月相漣漪背景會發光

「豐臀金」千萬愛馬仕牆洩貴婦生活　戴Tiffany珠寶游泳超狂 賈靜雯手遮半臉秀25萬Tiffany手環　網友搞笑「確定不是在剃牙」 余文樂201萬「錶王」上手　綠上加綠好潮 CITIZEN鍊帶錶絕配上班穿搭　櫻吹雪面盤浪漫極了 Swatch情人對錶放閃不客氣　愛心圖案連暗夜都發光 52歲珍妮佛羅培茲小可愛造型超火辣　戴太多項鍊成敗筆　 小虎珠寶墜霸氣招財　持紅瑪瑙古錢幣象徵「金銀財寶滿手抓」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面