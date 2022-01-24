香奈兒2000萬紅寶石錶現蹤　透明錶殼錶鍊玩透視

▲香奈兒限量12只的J12 X-RAY腕錶Red Edition，20,332,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

提及香奈兒（CHANEL）代表色，黑與白色是多數人的第一聯想，但香奈兒女士曾說：「傷心難過時就梳妝打扮，抹上豔彩唇膏主動出擊。」紅色成為她的力量、她耀眼出眾的秘密武器，啟發今日腕錶的創作，品牌於農曆春節前夕推出3款Red Edition系列限量錶，當中限量12只、錶圈鑲嵌46顆長階梯形切割紅寶石的J12 X-RAY腕錶，以超過2000萬元的身價稱霸此系列。

▲限量100只的香奈兒BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕錶Red Edition，2,614,000元。

香奈兒J12 X-RAY腕錶Red Edition，搭載如蕾絲般交織橋板與齒輪結構的Caliber 3.1手動上鍊機芯，由於從錶殼到錶鍊均由藍寶石水晶切割而成製作難度高，加上錶圈與時標鑲嵌長階梯形切割紅寶石，身價更非凡；同屬Red Edition系列另有BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕錶與BOY·FRIEND腕錶，均搭載紅色搭配米金色的Caliber 3機芯與紅色壓紋皮革錶帶，差異在於前者是藍寶石水晶材質，後者則為18K米色金鑲嵌紅寶石設計。

▲香奈兒限量55只的BOY·FRIEND鏤空腕錶Red Edition，4,357,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶錶亦有亮眼的紅色款式，以向日葵為主題推Premier系列Sunflower 36毫米自動腕錶，在豔紅色微珠打磨的珍珠母貝上雕琢出12塊蛋面設計，呈現面盤立體效果，再點綴12朵由閃耀鑽石鑲嵌而成的向日葵，而面盤中央位置圍繞鑲嵌著8朵略小一些的向日葵，其花蕊均飾以紅寶石，限量30只。

▲海瑞溫斯頓Premier系列Sunflower 36毫米自動腕錶紅色款，2,230,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）



►影后戴的香奈兒1.8億鑽石項鍊在台曝光！ 招搖5種戴法

►歐洲首富戴Tiffany 色「錶王」與子下棋 網友「贏了獎品是錶」？

