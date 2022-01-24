喝酒必看！營養師曝解宿醉「5大營養素」，綠茶也有用

▲營養師提醒酒後攝取營養素，幫助解宿醉。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

前一天喝朋友喝太多，隔天頭痛、整個人輕飄飄什麼都不想做，你也有宿醉過嗎？營養師高敏敏分享，解酒必吃的「5大營養素」，這樣吃幫助減緩你的不舒服。

高敏敏指出，飲酒後天出現頭痛、想吐、口渴等不舒服症狀，統稱為宿醉。她分享宿醉原因歸納為3點。

原因1 脫水、電解質失衡

通常喝酒時 身題排出的水分大概是喝進來的3-4倍左右，所以很容易導致的身體脫水、口渴、電解質流失，加上鈉離子也會響到血液的水分含量，導致噁心、想吐，體內缺水亦會增加腦部滲透壓，當腦內水分過少的時就會刺激下視丘，產生口渴的感覺。

原因2 乙醛堆積過多

喝下的酒精（乙醇）會轉換成乙醛，當酒精攝取過多，乙醛在體內的時間就會拉長，這也是宿醉主因之一。

原因3 血糖降低

當肝臟代謝酒精時，會無法執行儲存或供給身體所需要的糖分，進而導致低血糖的機率增加。

那想要避開宿醉，怎麼做較好呢？高敏敏分享解酒必吃「5大營養素」，跟著這樣吃就沒錯！

#水

水就是最佳的解酒液！可以幫助加速酒精代謝，因為水可以將乙醛代謝到體外，也能緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖洗胃食道。

#維生素Ｂ群

B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，減輕肝負擔，還能幫助提神。

#礦物質鋅

增加人體去氫酶的活性，可以幫忙解酒、保護肝減少肝臟受酒精影響，建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物。

#電解質

酒精會導致利尿，在脫水時，體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡、噁心想吐，建議這時就可以補充運動飲料、椰子水、香蕉，而香蕉除了補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。

#抗氧化營養

幫助肝臟代謝、抗發炎，建議可以多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶，或是攝取新鮮蔬果等，都可以有效減少酒精造成的氧化傷害。

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