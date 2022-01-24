黑色食物有助長黑髮？皮膚科醫師曝「美顏食補4大NG迷思」

▲皮膚科醫師指出，有些大家認為可養顏美容的食物只是迷思。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

愛美的女生除了重視保養，還喜歡靠飲食來保養肌膚、全面抗老凍齡，但知名皮膚科醫師廖苑利就指出，有些大家以為能養顏美容的食物，其實並沒有太大幫助，像是吃豬腳補膠原蛋白、黑色食物能讓頭髮變黑，都是常見的NG迷思，快來看看以下4個美顏食補誤區，你中了幾個？

NG 1：吃豬腳可補充膠原蛋白？



不少人會認為豬蹄膀、豬腳QQ彈彈，含有很多膠原蛋白，多吃就可幫助補充膠原蛋白，但廖醫師表示，吃下後膠原蛋白會先被分解為氨基酸，之後會被「重新分配」用於合成各種蛋白，不會直接作用於皮膚，且經過加工的豬腳、雞腳，不僅高鹽高糖，脂肪也高，連健康食品都算不上。

NG 2：銀耳、桃膠能養顏美容？

銀耳（白木耳）、桃膠本身並沒有含有膠原蛋白，煮出來會有黏稠感，其實是因為可溶性膳食纖維，其擁有的益處僅為促進消化，幫助腸道有益微生物菌群形成，與美顏食補並無直接關係。

NG 3：多吃黑色食物可讓頭髮變黑？



老一輩的人常有「以形補形，以色補色」的飲食觀念，以為多吃黑色食物能幫助讓白髮變黑、養黑髮，但其實只是迷思。廖醫師表示，皮膚和頭髮的顏色深淺都由黑色素決定，膚色和髮色受到遺傳基因、營養情況、荷爾蒙、日曬等多種因素影響，經過複雜的生物學過程，產生了不同的黑色素顆粒的數目、大小和分佈。

NG 4：喝牛奶有助於美白？



研究表明，目前還沒有一種公認安全有效的口服美白物，而牛奶的主要成分是水，還有3%左右的蛋白質、礦物質和維生素，沒有一樣是與美白有關的。

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