不吃早餐瘦夠快？營養師：比起不吃，「吃了什麼」更為重要

▲減脂期間挑對的食物，更為重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重的人都有同樣的疑問，該吃早餐嗎？過去不少人說早餐多吃一點不會胖，但現在也有人倡導，不吃早餐更健康，營養師孫語霙在《不節食、不斷醣！營養師的高效甩脂計畫》一書中指出，早餐「吃了什麼」，比你「有沒有吃早餐」，還要更重要。

營養師孫語霙表示，經過一夜的空腹加上不吃早餐，身體因能量消耗殆盡，會啟動「脂肪分解」的模式，這是類似168間歇性斷食的概念。

一般人在斷食10~16小時，將導致肝醣耗竭，進而激發代謝轉換，啟動脂解作用，促使身體消耗脂肪作為能源來源。

同時，身體的細胞也會順應此能源改變，大幅提升抗壓及抗氧化防衛能力，因此除了減重之外，也可以達到消除腹部脂肪、抗衰老、抗發炎、增加胰島素敏感度的效果。

但是對於早晨活動量大、需要用腦思考，體能消耗大的人來說，不吃早餐可能會讓身體產生強大飢餓感及壓力賀爾蒙，強大的飢餓感、低血糖，可能會讓人情緒不穩、易怒、手抖、難以思考，等到中午可以吃東西時，反而會不自覺吃得更多，或是下意識選擇高熱量的食物，攝取更多的熱量；此外，壓力賀爾蒙也會使脂肪不易代謝，導致減脂更困難。

營養師進一步說明，吃早餐或是不吃早餐沒有絕對答案，完全取決於「你的習慣」，早餐胃口不好、原本就沒有吃早餐習慣的人，不必硬逼自己吃早餐；而不吃早餐容易不舒服的人，也不用為了減脂而捨棄早餐。因為你的早餐的內容，遠遠比吃不吃早餐更為重要。

►巧克力也入榜！營養師激推「8款宵夜良伴」，嘴饞吃也不怕胖