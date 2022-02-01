韓網票選最想嘗試的髮型TOP 3　韓韶禧「葡萄紫髮色」熱推必染

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

大家在最近也都換了髮型或髮色嗎？韓網近期票選出了網友心中2022最想嘗試的髮型，前三名分別是初戀感短髮、眉上瀏海和特殊髮色。

初戀感Short Cut

Short Cut短髮是從2021開始在韓國就相當流行的髮型，幾種不同的剪裁在細節上略有差異，像是Leaf cut、Bebe Cut都被歸類在Short Cut中，特色是髮尾會有層次的收短，可以呈現自然的清新感。雖然好看也受到許多人的喜愛，但要大家一刀剪下去還是需要很多掙扎跟思考，因此成為了韓妞想剪又不敢剪的第一名。









短瀏海

搭配長髮有種嬉皮感、搭配短髮則給人俏皮的減齡感，短瀏海也相當符合今年的髮型趨勢，想剪但不敢剪下去的人或許也是還在觀望或擔心不適合，但瀏海很快就會再長長了，想嘗試的人不要猶豫啊～





特殊髮色

特殊色對大家來說可能需要思考的更周全，這裡韓國女生們指的特殊色更偏向飽和、鮮豔的色系，像是宣美的湖水藍、韓韶禧的葡萄紫，還有太妍的玫瑰粉金色，都是大家很想嘗試的髮色。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2022短髮造型推薦：4款減齡初戀感髮型統整，自然又清新！

● 2022短髮造型推薦：4款「高級感」髮型統整，剪下去自帶千金氣場！