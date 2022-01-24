安格斯12星座一周運勢1／24-1／30　雙子運勢黑馬、金牛失誤率特別高

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

在逆行星之下羊座耍任性只會自討苦吃，而本週火星位移則讓羊兒運勢卡得更深更緊，這週的你建議凡事溝通再溝通，把誤差降至最低，而與人相處也別忘了帶上禮貌，這段時間直率一點也不帥，只會讓你得罪別人、招來小人，甚至與最親密的愛人、家人撕破臉，因此管好你的嘴、你的脾氣，這週就能安安穩穩Safe過關！

金牛座 4.21~5.20

水逆的影響仍是本週左右金牛運勢的關鍵，然而牛兒顯然對於這樣緊繃的狀態感到彈性疲乏，這週工作上失誤率特別高，心情也顯得特別鬆懈，難以聚精會神，這段時間可以試圖透過簡單的休閒活動稍稍平衡舒緩一下，離年節長假還差一哩路，請持續HOLD住自己！感情上過於被動比自作聰明來得好，如果不知下一步怎麼走，暫且待在原地吧！

雙子座 5.21~6.20

只要不失分就是得分！本週雙子猶如一匹黑馬，能趁著眾人焦慮、混亂不堪時突破重圍、闖出一番優異表現，工作上出現難得亮點外，單身雙子也能在職場中結識不少臭味相投的好友，甚至不乏你所心儀的典型，預估近期的你人際往來互動十分熱鬧，甜美的小桃花也會不時冒出，唯獨有對象者近期與對方多說多錯，保持點距離可避免大磨擦！

巨蟹座 6.21~7.21

試著直球對決吧！本週蟹座運途曲折，受到水星、金星的負面效應，簡單的事情很容易在不良的溝通或彼此錯誤的認知下而變得複雜，以致每件事都得花上比平時更多的心力處理，工作上如此，感情也不例外，與情人之間的爭端往往來自小到不能再小的日常細節，只有直接面對面對踹共溝通，誤會才能得到化解！

獅子座 7.22~8.22

這週的獅座在人際、工作間異常焦慮，其實這陣子你最大的敵人就是過度自信的你自己，因為對事情的想像太過美好，以致最後出現意料外的結果時，你會震驚的難以接受而挫折連連；感情路也走走停停，別讓忙碌成為你逃避的藉口，必要時得停下手邊工作專注溝通，就如同白吃的午餐一樣，天下也沒有不需經營就自然甜美的感情！

處女座 8.23~9.22

冥王星、火星、水星等不佳相位下，處女座這週只能說忙到炸鍋，過去的隱憂開始一一浮現出狀況，身邊小人也愈來愈猖狂，不過奉勸處女座職場上還是要忍下來，把事情解決後再談；感情上單身即地獄，特別容易落單不自在，空閒時多與朋友、家人相處，可稍稍緩解空虛感，有對象者彼此相處漸入佳境，接下來歡樂的年節氣氛更能助旺感情。

天秤座 9.23~10.22

別老是把時間浪費在各式表面的交際，這些細節做的再好，終究無法幫你解決眼前的問題，這週秤座不妨回歸家庭與自我，在年節來臨時好好與家人修復感情，單身者面對種種誘惑，你得找回你的初衷，才能找到接下來的方向。至於有對象者，花得時間好好審視兩人此刻的相處狀態吧，早點發現問題才能避免日後走到難以回頭的境地！

天蠍座 10.23~11.22

比起口頭上直接溝通，蠍座這週更適合當個沉默內斂的氣質雅士，在水逆作用下，近期的你多說多錯多得罪，想要減少樹敵，就得學著收斂點、隱暐點。工作中也不適合鋒芒太露，躲在人群後面專注本業，你的價值反而更能被看到！感情上表現別太刻意，單身者保持輕鬆自然的態度反而更有吸引力喔！

射手座 11.23~12.21

持續水逆又挾帶著火星位移的這週，射手座的不安全感愈來愈重，表現也相當不穩定，建議你別太再意別人的眼光與評價，暫且放下以往大鳴大放的性格，真實做自己反而可以更有亮點！感情上魅力加分，疫情期間不方便趴趴走，可以傳訊留言關心對方，單身者人氣略增，而有對象的射手則還需要時間累積出情感和默契，別太猴急了！

摩羯座 12.22~1.19

順著太陽位移，摩羯這週從陽光走入陰涼，人際上總算能暫且從人人注目下逃脫，可以放下沈甸甸的偶包做自己，但缺點是你的聲量變小，工作表現不易被人看見，再累再努力也只能剛好及格，與其在職場上斤斤計較，這週不妨投入愛情的懷抱，單身者可從合作對象、職場上尋覓理想型，主動邀約，也許會有閃電戀愛的心動一瞬間。

水瓶座 1.20~2.18

比起上週處處覺得卡、覺得不太順遂的狀況，這週瓶座舒坦許多，主因是水星移開了，內心的衝撞感不再那麼強烈，儘管大環境沒有明顯好轉的趨勢，但至少瓶座懂得釋懷、懂得放過那個標準過高的自己！這陣子工作上開始得到援助，連帶感情也由黑翻紅，有情人者慢慢能找到兩人都接受的相處默契，單身者緣份已經打開，剩下的就看你怎麼抓機會表態了！

雙魚座 2.19~3.20

與其左思右想、胡思亂想這週的魚座適合動起來，讓自己保持在行動的狀態，可以刺激內心正能量的釋放，當你往好的方面想，就不覺得事情有多難有多煩了！這週開始運勢漸露曙光，工作上雖難免有小狀況，但阻礙都能排除，人際愈走入圓融的狀態，唯獨感情仍原地徘徊居多，透過一點暖心的舉動可以增進彼此感情，主動會是本週桃花正解！

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