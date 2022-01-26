2022化妝水推薦：HR小露珠、DIOR能亮水一瓶高機能，為美肌迅速打底

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化妝水依舊是許多人洗臉後的必備保養步驟，2022年開始就有許多品牌重量級化妝水新品，不僅保濕還兼具煥膚、提亮、保濕、抵抗環境傷害等高機能功效，為美肌保養打好底子。

德國AB晶透亮顏精華露

來自德國的保養品牌Augustinus Bader(簡稱「德國AB」)自2018年創立至今一直主打抗老配方，品牌高科技概念的抗老配方「生肌激活因子TFC8®」受到不少保養控追捧，尤其乳霜更是高人氣。2022年，德國AB再推抗老保養新品，以暱稱為「德國AB藍鑽精華水」的晶透亮顏精華露，搶攻高機能化妝水市場。

搭配溫和酸類代謝角質

藍鑽精華水當然也加入TFC8®增強肌膚修護，再輔以白牡丹花精粹幫助肌膚柔潤保濕，最重要的是裡頭還有「羥基酸複合物」（植酸AHA、水楊酸BHA和葡萄糖酸內酯PHA），也就是複合型酸類幫助拋光代謝肌表多餘角質，帶來平滑柔嫩的膚觸。

適合情況：臉色暗沈、肌膚摸起來有顆粒感、油性或混合肌。

可以濕敷嗎？因含有酸類，不建議濕敷。

HR赫蓮娜極緻高光全能水凝露

2022開春，HR赫蓮娜針對女性最在意的肌膚光澤及細紋問題，推出對抗暗沈老化的高濃度精華水「小露珠」極致高光全能水凝露，為極致高光全能家族再添新力軍。

一顆顆可以見到的小露珠

之所以叫「小露珠」，就是它運用獨家專利「露珠科技」，以96:4黃金比例的微囊封存保養成份，保存活性之餘也能幫助滲透。成份當中包括有「阿爾卑斯山白鑽石」之稱的α雪絨花，藉由獨家尖端科技萃取可啟動肌膚重生感，由內而外透亮健康光澤，還有靈芝萃取、富含維生素E的葵花籽精華油，高保濕亮澤調理細紋，一滴奢潤高光。

適合情況：臉色暗沈、乾燥。

可以濕敷嗎？可以。

DIOR迪奧逆時能量奇肌露

DIOR發現疫情讓生活壓力大增，進而影響到膚況。因此持續研究迪奧逆時能量系列核心成份「喚妍草」，首次與全球活性成份發酵專家共同開發出「10X10多重發酵技術」，以10種植物酵母經過10天發酵程序激活喚妍草的美膚潛力，創造出分子更小、活性更高、養分更豐沛的「喚妍草酵素萃取液」，並以75%高濃度注入2022年全新迪奧逆時能量奇肌露之中，成就這罐高機能化妝水「DIOR能亮水」。

保濕提亮一次完成

逆時能量奇肌露最主打掃除疲憊暗沉，除了喚妍草酵素萃取液，還搭配雙重保濕玻尿酸，強調能「提亮、強化、平滑、保濕、細緻」，讓肌膚綻現年輕光芒。

適合情況：臉色疲憊暗沈。

可以濕敷嗎？可以。

莉薇特麗御光奇肌抗皺淨煥活膚精華

莉薇特麗御光奇肌系列堪稱「維他命A保養」先驅，打擊在環境中不知不覺產生的「光老化」危機，阻斷隨之而來的乾澀暗沉、吸收力差、老化明顯等肌膚困擾。2022年系列再推「小紫水」御光奇肌抗皺淨煥活膚精華，強調保養第一步使用的前導概念。雖然這罐沒有維他命A保養成份，卻集結紫色植物植萃以屏蔽環境侵擾、杜絕光傷害。

紫色植萃力

成分包括「紫5力植萃複合成份」（薰衣草、紫蘇葉、迷迭香、覆盆子果、芍藥根等植物萃取）舒緩曬後乾澀、代謝老廢物質，還有「雙重聚焦DG複合成份」(銀杏葉萃取精華、黃柏樹皮萃取精華)加強舒緩並重整肌質健康。最後配合「獨家核心輔助複合成份」，調理肌膚因年齡與環境侵擾產生的紋路、鬆弛、暗沈等困擾，再次還原彈潤光澤與緊緻觸感。

適合情況：臉色暗沈乾燥、想加強抗老、抵禦光傷害。

可以濕敷嗎？可以。

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