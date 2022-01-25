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2022年健康運最好的星座TOP 3！各星座注意要點，金牛小心閃到腰

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2022年健康運TOP3星座排名

第一名：巨蟹座

第二名：天蠍座

第三名：水瓶座

2022年12星座健康運要點解答

牡羊座 

可利用運動、跑馬拉松訓練肌肉、肌耐力，提振再生能力與循環系統，用行動取代空想，對抗長期病痛，大約春分才會正式開展鍛鍊，若能照表操課較有成效，不然又淪為嘴上說說。7-8月過於疲憊，以修養為宜。10月有人陪伴訓練更有動力。

金牛座

平時養生習慣做得還不錯，小心閃到腰，以為優雅而翹二郎腿的習慣，可能壓迫脊椎神經，引起下背痛。偶爾可視需要做斷食減重或排毒，7-8月壓力大時可按摩、泡溫泉舒緩緊繃。

雙子座

會有些來得快去得也快的小狀況，盡快處理才不會拖成重病。荷爾蒙與免疫系統需要多加注意，可透過飲食或曬上午10點到下午3點之間的太陽來補足有「陽光維生素」之稱的維生素D強健骨骼。7到8月建議以靜制動，莫急躁。

巨蟹座

今年健康注意代謝不佳累積過多水分和廢物，使得腿部浮腫的問題，可運用經絡調理，適度按壓揉捏位於大腿兩側的「肝經」和「膽經」，加強代謝、促進循環，有益健康，讓腿部曲線更緊實。

獅子座 

今年多做些促進多巴胺、腦內啡、血清素的事，強化核心肌群與內在的滿足感，久坐不動、缺乏運動或與人疏離會漸漸失去對生命的熱忱，定期運動或與支持你的親友互動，可帶來快樂與興奮，降低憂鬱或情緒低落。

處女座

要注意與耳朵相關的膽經與三焦經堵塞，熬夜、焦慮、發脾氣或耳機開太大聲，造成的聽力受損、耳鳴等情況，農曆期間的水瓶水逆，小心作息紊亂、家事繁忙產生這類現象，適時疏通、就醫，今年務必定時健康檢查可及時處理。

天秤座

今年注意體力、營養品與能量的補充，上半年因忙碌，飲食不定時、過度或攝取不足，出現體重、水腫問題。下半年，長期疲勞影響睡眠品質，自癒能力與免疫力下降，容易生病，缺乏活力。

天蠍座

今年保養重點在處理消極情緒引起的乏力，以及筋或肌肉發炎造成的疼痛，飲用足量的水促進新陳代謝，或喝花精提升對生活的興趣、面對生活的勇氣，以及應付生活的熱忱。該健檢的不可諱疾忌醫。

射手座

木星雙魚提醒你居家做好防疫消毒殺菌、病人隔離等措施，腸胃道與肺功能的護理保健是今年要注意的地方，腹部腸道與腦部疾病有關，可攝取適當的益生菌或酵素。8月出差、出遊要注意交通安全。

摩羯座

注意手腕關節、肌腱炎這類的狀況，體重、體脂的維持，飲食均衡都很重要，常忙起來就廢寢忘食，或因聚會暴飲暴食，造成腸道吸收不良等問題，尤其是5月水逆期間還有年底的火逆，加班、熬夜，身體過度操勞會惡化健康。

水瓶座 

經期的規律或失調，皮膚的彈性與僵硬的筋膜要注重保養，同一種症狀可能會反覆出現，往往是因為精氣神過度耗損所造成的不舒適，要張弛有度做好照護。另外常時間使用3C用品，要多加注意眼睛方面的問題。

雙魚座

注意輻射、電磁波的影響，睡覺盡量讓手機關機、遠離床頭，並多補充適當的抗氧化維生素來支撐身體抗氧化能力；避免攝取高熱量、油炸、煙燻等加工或含反式脂肪酸的食品。5月中旬注意過敏、情緒壓力造成的恐慌症發作。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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