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虎年開運「紅色系眼妝」2技巧必學　眼線、睫毛帶點紅吸睛又招財

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

新春年節總讓人特別期待能夠好運到來，拜年就畫上最開運的紅色系眼妝，只要巧妙在眼線或是睫毛膏點綴些紅色，就算戴著口罩，一樣能夠吸睛又招財！

魔力紅運眼睫妝

虎年開運妝容關鍵就在「紅色」，紅色不僅能提亮膚色、帶來紅潤感，更是命理專家推薦的虎年好運必備色彩。KISSME今年特別推薦了兩個在眼妝上巧妙運用紅色的小技巧，掌握「局部點綴」這個重點，就能讓妝容不會太誇張，又能巧妙畫龍點睛、提升整體運勢、口罩也擋不住好運。

技巧1：紅眼線眼尾上揚

利用紅色系眼線液筆（如果怕太誇張可選用深一點的酒紅、紅棕色）畫到眼尾後上提，朝夫妻宮（太陽穴）拉出自然弧度，宛如微笑彎彎的眼神。下眼線尾部再稍微暈染一下，增添溫柔神韻，營造甜美笑眼。

技巧2：睫毛後半段刷上開運紅

睫毛也要刷上財運代表的紅色妝點。第一次刷時，由根部開始停一秒後刷至睫毛中間，爾後再停一秒後向上刷至睫毛尾端。接著重覆由根部直接向上刷至尾端，這樣睫毛就能超上揚捲翹。想要低調一點的人，紅色系睫毛膏可以只刷在後半段睫毛就好。

紅色系眼線、睫毛膏推薦

KISSME花漾美姬瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏新春限定限定色#80魔力紅

承襲5mm超長纖維，使睫毛根根分明、綻放上揚。除添加保護睫毛的美容液成份山茶花油、蜂王乳萃取精華、摩洛哥堅果油、野玫瑰油，更升級添加全新配方，使KISSME花漾美姬瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏在保有防水優勢特色下，更加輕鬆好卸。

戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏升級版限定酒紅色

戀愛魔鏡品牌最熱銷的「超現實激長睫毛膏」，延續2021年底推出升級版兩款經典實用色#BK999深邃黑、#BR606覆盆子棕後，2022年1月再追加推出絕美限定色#RD505酒紅色，為眼神撒下帶著暖調的黑醋栗酒紅，讓運勢跟著一路長紅。

超現實激長睫毛膏升級版延續獨家經典的纖長梳型刷，讓睫毛從根部就開始滑順展開、根根分明不結塊，連細小睫毛也能深入刷提，創造大眼印象。防水、耐汗、耐油脂配方，搭配睫毛養護成份（維他命E衍生物、夏威夷果油），讓睫毛妝效持久、健康強韌有光澤。

KISSME花漾美姬超！持久極細抗暈眼線液筆限定色#50波爾多紅

筆頭只有0.1mm，可以輕鬆填補眼角和睫毛根部空隙，描繪出深邃有神的眼型。當中還添加玻尿酸、膠原蛋白、野玫瑰果萃取、維他命B5、Lipidure鎖水保濕因子、日本獐牙菜萃取六種美容液成份，細心呵護眼部肌膚。加上更新後的亮眼顯色成份與KISSME首推眼線液體調節技術，能完美精準地描繪出細緻顯色線條、超持久不暈染，讓新年好運久久。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 虎年, 美妝, 紅色系眼妝, 睫毛

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