2022虎年精品紅包袋盤點　Gucci必收藏、卡地亞讓你鑽爆一整年

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

紅色、金色在傳統習俗裡帶有喜氣之意，因此過年發紅包也代表著對家人的祝福。品牌們每逢過年時節，會準備紅包袋送給VIP客戶們，秉著精緻的細節處理精神，精品紅包袋在這幾年也成為大家會關注的焦點。以下帶你來看2022虎年精品紅包袋有哪些：

Gucci

Gucci沿用今年的春節主題設計，將圖樣藏於紅包袋裡面。

Fendi

Fendi每一年的紅包禮盒都相當有戲，今年也是！外型有如積木一般，打開之後，禮盒本身可以變成項鍊展示台；虎年紅包袋則是以Fendi O'Lock圖樣，粉紅色調搭配鑽石樣式，期許大家「粉（很）鑽（賺）」！

Hermès

愛馬仕每一年的紅包都有著驚喜小遊戲，今年也不例外。將品牌的馬術logo以燙金的方式落在紅包袋上，打開之後⋯⋯出現一隻小老虎與新年快樂字樣！

Salvatore Ferragamo

Tiffany & Co.

新年吉祥話「恭賀新禧」以現代的字體設計呈現，直白卻不俗氣。

BVLGARI

寶格麗每年的紅包設計，皆以簡單、大方的風格為主，今年也不例外。紅色紙袋與煙火般的金色印刷，任何喜氣場合都適用。

Bottega Veneta

Bottega Veneta今年的紅包袋採討喜的橘色為底，寫上綠色的品牌字樣，取「大吉（橘）大利（綠）」之意。

Fred

以現代珠寶設計自居的風國珠寶品牌Fred，紅包袋設計承襲品牌摩登的風格，用幾何線條勾勒出窗花圖樣。

Cartier

Cartier因為品牌知名的豹頭標記，配上鑽石，因此有「賺（鑽）爆（豹）」諧音，讓時尚迷在新年購入一顆卡地亞鑽石祈求財運通亨，今年的紅包袋沿用其幸運符號，讓你虎年鑽爆一整年。

Chopard

Chopard以東方山水畫竹林的愜意意境，獻上虎年祝福。

Oris

結合上紙雕藝術細節，Orism用不一樣的方式來雕刻老虎花紋，別緻又有特色。

Harry Winston

Harry Winston的紅包禮盒拉開後竟是紙燈籠，印製著兩隻表情呆萌、身形圓滾滾的老虎。紅包袋有紅金兩色，圖樣與燈籠一致。

Gianvito Rossi

去年甫登陸台灣的Gianvito Rossi，今年也加入了春節紅包送禮行列，標準紅金配色，昂首闊步的老虎帶給你步步高升的祝福。

Rimowa

精美的虎紋禮盒，紅包袋上壓印的是Rimowa鋁合金行李箱的招牌溝槽，簡潔又有品牌記號。

Delvaux

如工藝品般精美，Delvaux紅包袋結合紙雕的藝術刻劃出老虎在樹林間的行走風姿。

Boss

Michael Kors

MK Monogram滿版字樣，帶著粉色細細閃光，穿插的紅色MK圖樣；取品牌Greenwich包包的翻蓋設計，作為紅包袋的亮點細節。

Swarovski

2021年5月，施華洛世奇以珠寶切割工藝為靈感，把經典的小藍盒換成全新的八角形包裝，今年的紅包袋禮盒延用此設計，紅包袋則是採極簡的設計，沉穩的暗紅色印上金色品牌logo。

Max Mara

來自Max Mara表情可愛的棕色小老虎倚靠著M字，加上金色福字，療癒又喜氣。

Marimekko

以罌粟花為品牌的代表符號，Marimekko的紅包袋充滿品牌可愛的童趣風格，不只過年，喜宴、滿月使用也都相當特別。

Pandora

不走傳統的紅金配色，Pandora 2022年的紅包設計採用文藝感十足的牛皮色，鋼印方式呈現品牌logo，搭配粉紅色的圖樣印刷，別具氣質。

Vivienne Westwood

火星logo交織而成的紅色背景，大方落上品牌金色logo，簡單又時髦。

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