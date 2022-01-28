Jisoo白色泰迪熊漁夫帽超可愛！4款類似款推薦　冬日保暖就戴這一頂

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近日天冷，陰雨綿綿與冷風夾攻，上班的路途似乎變得更加地遙遠⋯⋯。除了身體，頭頂的保暖也很重要，配上一頂帽子來抵禦寒風的吹襲，可以降低感冒與偏頭痛的機率，還能從穿搭變化出不一樣的造型！

Jisoo軟萌泰迪熊漁夫帽

身為穿搭教科書的Jisoo，身上的配件與行頭總能引起一番討論，而近期最多人爭相想入手的就是Jisoo頭上那一頂看起來療癒、保暖又柔軟的白色泰迪熊漁夫帽。

確認過後，Jisoo頂上的帽子來自團員Rosé所代言的韓國服飾品牌O!oi Collection，品牌於2020秋冬所推出的毛絨漁夫帽。稍大的帽圍設計，不僅保暖，也可以掩飾來不及整理頭髮的尷尬狀。然而，Jisoo的超強帶貨能力相信大家都知道，Jisoo同款O!oi Collection這一頂毛帽目前已售罄。

Jisoo泰迪熊漁夫帽類似款推薦

買不到Jisoo同款也沒關係，《美麗佳人》替大家搜集了數頂類似款，從平價的千元價到精品的款式都有，挑一頂溫暖的漁夫帽陪你度過今年剩餘的冬日吧！

Kangol

Kangol火紅的程度相信大家都知道，從韓國女星李聖經，到《艾蜜莉在巴黎》裡都曾配戴過，是當今最受歡迎的帽子品牌之一。Kangol所推出的帽型非常多元，包含棒球帽、貝蕾帽、漁夫帽⋯⋯應有盡有，顏色與材質的選擇更是豐富。Kangol以下這一款Furgora Bucket絨毛漁夫帽，與Jisoo所配戴的款式類似，除了漁夫帽，另有鐘型帽的輪廓可以選擇，而且在蝦皮商城就可以下單。

Kangol Furgora Bucket絨毛漁夫帽

另一個尋帽聖地還有New Era，作為美國職棒大聯盟官方指定用帽，New Era儼然成為當今潮流代表品牌之一。品牌的帽子種類繁多，當中也不乏漁夫帽的款式，顏色與材質選擇也相當多元。

New Era漁夫帽

Prada

說到漁夫帽，怎麼能夠不提起這一年以來在Instagram瘋狂洗版的Prada漁夫帽呢？Prada在1月20日剛推出冰上快閃店，展示了許多快閃限定商品，其中讓編輯注意到的是一頂以喀什米爾羊毛材質製成款式，綴以品牌標誌性的三角logo，溫暖又療癒。

Fendi

最後一款則是來自Fendi的羊毛鐘形帽，同樣以羊毛製成，帽子內裡鋪棉，染上可口的焦糖奶茶色調，配上品牌的FF老花圖樣，提供大家一頂不一樣的花樣選擇。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 女生秋冬「熱飲穿搭」讓飲品配色成為靈感，溫柔熱奶茶、俏皮芋頭奶 ⋯ 讓穿搭變成有趣的事！

● 盤點各品牌粉色系包包，側背包、水桶包、手拿包、經典箱包...購買建議與包款解析，選擇命定包款