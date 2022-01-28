fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo白色泰迪熊漁夫帽超可愛！4款類似款推薦　冬日保暖就戴這一頂

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近日天冷，陰雨綿綿與冷風夾攻，上班的路途似乎變得更加地遙遠⋯⋯。除了身體，頭頂的保暖也很重要，配上一頂帽子來抵禦寒風的吹襲，可以降低感冒與偏頭痛的機率，還能從穿搭變化出不一樣的造型！

Jisoo軟萌泰迪熊漁夫帽

身為穿搭教科書的Jisoo，身上的配件與行頭總能引起一番討論，而近期最多人爭相想入手的就是Jisoo頭上那一頂看起來療癒、保暖又柔軟的白色泰迪熊漁夫帽。

確認過後，Jisoo頂上的帽子來自團員Rosé所代言的韓國服飾品牌O!oi Collection，品牌於2020秋冬所推出的毛絨漁夫帽。稍大的帽圍設計，不僅保暖，也可以掩飾來不及整理頭髮的尷尬狀。然而，Jisoo的超強帶貨能力相信大家都知道，Jisoo同款O!oi Collection這一頂毛帽目前已售罄。

Jisoo泰迪熊漁夫帽類似款推薦

買不到Jisoo同款也沒關係，《美麗佳人》替大家搜集了數頂類似款，從平價的千元價到精品的款式都有，挑一頂溫暖的漁夫帽陪你度過今年剩餘的冬日吧！

Kangol

Kangol火紅的程度相信大家都知道，從韓國女星李聖經，到《艾蜜莉在巴黎》裡都曾配戴過，是當今最受歡迎的帽子品牌之一。Kangol所推出的帽型非常多元，包含棒球帽、貝蕾帽、漁夫帽⋯⋯應有盡有，顏色與材質的選擇更是豐富。Kangol以下這一款Furgora Bucket絨毛漁夫帽，與Jisoo所配戴的款式類似，除了漁夫帽，另有鐘型帽的輪廓可以選擇，而且在蝦皮商城就可以下單。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kangol Furgora Bucket絨毛漁夫帽

另一個尋帽聖地還有New Era，作為美國職棒大聯盟官方指定用帽，New Era儼然成為當今潮流代表品牌之一。品牌的帽子種類繁多，當中也不乏漁夫帽的款式，顏色與材質選擇也相當多元。

New Era漁夫帽

Prada

說到漁夫帽，怎麼能夠不提起這一年以來在Instagram瘋狂洗版的Prada漁夫帽呢？Prada在1月20日剛推出冰上快閃店，展示了許多快閃限定商品，其中讓編輯注意到的是一頂以喀什米爾羊毛材質製成款式，綴以品牌標誌性的三角logo，溫暖又療癒。

Fendi

最後一款則是來自Fendi的羊毛鐘形帽，同樣以羊毛製成，帽子內裡鋪棉，染上可口的焦糖奶茶色調，配上品牌的FF老花圖樣，提供大家一頂不一樣的花樣選擇。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

女生秋冬「熱飲穿搭」讓飲品配色成為靈感，溫柔熱奶茶、俏皮芋頭奶 ⋯ 讓穿搭變成有趣的事！

盤點各品牌粉色系包包，側背包、水桶包、手拿包、經典箱包...購買建議與包款解析，選擇命定包款

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jisoo, 漁夫帽, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

營養師曝「年節點心」熱量排行榜！花生糖小小一份就破500卡

營養師曝「年節點心」熱量排行榜！花生糖小小一份就破500卡

歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭 昆凌懷孕美如少女！私下是面膜控、洗澡靠它滋養全身 網實測超準！「找廁所」心理測驗，秒測你的愛情盲點 超多人都做錯！5個香氛蠟燭小常識，用嘴吹熄超NG 懂談戀愛的女人　不會為對方做的4件事 李敏鎬同框國際超模拍廣告帥炸！網紅「面癱黑人哥」竟也參一咖 高雄skmpark開門試營運　Coach、Adidas排長龍，百雙鞋掃光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面