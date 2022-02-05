還在去角質、不擦防曬？美女醫：許多人保養觀念還停在上個世代

▲美容科學日新月異，許多愛美消費者卻沒有更新保養觀念。（圖／pexels）

記者林璟倩／台北報導

美容科技不斷進步，高效精華保養和醫美風行，但許多人的保養觀念卻沒有更新，依舊停留在早期保養的迷思中。應邀擔任東森自然美顧問團的新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅，從業已有18年經歷，不僅曾到美國進修擔任皮膚研究員，回台後也曾自己開業，治療過國內無數肌膚問題個案，更看盡醫美雷射與美容保養的演進史，透過《東森新媒體ETtoday》專訪，唐豪悅點破：去角質和化妝水已非保養品主流，且現代女性最愛的醫美雷射療程，術後保養非常關鍵卻長期被忽視，愛美消費者有必要慢慢改變保養習慣。



Q您的資歷有18年這麼豐富，從過去到現在的保養，是否觀察到近這幾年有哪些明顯的改變？

為了更全方位了解女性保養，我曾考取乙級美容師執照，還記得我去考的時候，第一件事情是教大家要去角質，這件事情持續到現在，卻沒有人去細想過，為什麼要去角質？其實是因為很久很久以前的保養品技術不如現在，多數的保養品分子都很大，肌膚難以吸收，所以先去角質完就會比較好吸收；二來以前沒有雷射，這些保養品療程覺得去角質可以刺激皮膚更新，但現在透過雷射或保養課程，去角質這個動作也就沒有那麼重要了，所以我覺得去角質才叫做好好清潔的這個觀念已經不符合時代趨勢了。

後來保濕觀念崛起，有陣子很流行要噴活泉水、濕敷絲瓜水等，這也是很久以前的流行，但不見得適合現在保養的方式，還有一些人是覺得擦防曬會阻塞毛孔，其實現在的保養品質地都已經奈米化，這些都已不是問題，但消費者的觀念並沒有更新，所以我覺得有必要讓大家重新去認識皮膚管理這件事情，而不是只是什麼流行就擦什麼，而是真正去了解皮膚的問題在哪裡。

Q您認為近幾年女性肌膚問題大多是哪些？

我覺得現在的人大部分都比較敏感，一來是擦太多東西，可能現在流行什麼就一直擦，東西太多只好一直疊上去，第二是醫美真的很流行，大家其實都有做醫美，但是我覺得很有趣是大家花了錢在雷射上面，你叫他做術後的時候，他覺得那個不重要，我回家自己擦自己的東西就好了，但是他不了解其實醫美雷射後的皮膚是極度被破壞、水分大量流失，在關鍵的黃金時期必須要好好照顧。

若希望雷射術後的副作用，例如：會不會泛紅、敏感甚至會不會反黑等，都跟你的保養方式有關，尤其是反黑這件事情有些人沒保養好會拖到半年，自然影響心情而怪醫生技術不好，事實上如果他真的保養得很好，幾乎不會有這種問題，我認為術後保養的重要長期被忽略，因為大家都覺得錢已經花在打雷射上，並不會想到要好好保養，這樣根本事倍功半，其實皮膚科醫師身在第一線真的很想把這些常碰到的迷思告訴大家，有必要好好教育讀者從認識自己開始，選對好的保養品。

▲新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅也是東森自然美顧問團成員之一。（圖／唐豪悅醫師提供）

東森自然美顧問－唐豪悅醫師

現任：

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任

經歷：

唐豪悅皮膚科診所院長

臺大醫院皮膚部兼任主治醫師

美國加州大學舊金山分校皮膚部研究員

美國史丹福大學皮膚部研究員

美國辛辛那提大學皮膚部研究員

美國匹茲保大學皮膚部研究員

美國晶化生物科技集團公司醫事部主任

輕鬆美膚診所主治醫師

台大醫院皮膚部總醫師

台大醫院皮膚部住院醫師