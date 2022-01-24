600坪無印良品全台最大旗艦店開張　豪氣整層樓「像在日本逛」

▲無印良品在美麗華的旗艦店正式開幕。（圖／無印良品、樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

日本生活雜貨品牌MUJI無印良品，今（1／24）在美麗華2樓正式開幕，一整層近700坪的大空間，除了導入多項台灣最新服務，並集結各分店特色，寬敞的走道與多樣化的商品，就像走進日本的門市一般，甚至還有日本沒有的春池玻璃工廠，DIY課程只要980元採一對一教學，不僅能買東西還能有新體驗！

無印良品在台最新旗艦店趕在春節前開幕，位在美麗華漾館2樓整層，從圓形中庭挑高空間坐手扶梯進店時，很有氣勢，集結各間分店特色還有台灣獨家，以及各項專業服務全在這裡找得到，寬廣的走道與環型設計的MUJI BOOKS，甚至還有MUJI POCKET咖啡機，買杯不到40元的咖啡就能好好逛個一下午。

之前曾曝光的春池玻璃進駐開設工房，提供DIY玻璃體驗，15坪寬敞空間內提供一對一的製作教學，消費者可選擇製作的玻璃樣式，直接體驗手作的美好，也能擁有獨一無二的特別商品，半小時體驗課程售價980元，此外也提供免費飲用水，並結合春池推出限定款的玻璃水瓶販售。

除了提供免費飲用水，呼籲減少一次性飲料水瓶使用之外，也設置「丹寧衣物再生箱」與「玻璃再生箱」，並推動食物共享服務，邀請民眾分享家中仍在效期內且包裝完整的食品，攜手西湖日照中心，轉贈給社區內需要的家庭，作為日常飲食及日照長者的生活功能訓練，達到惜食與分享的社區共好理念。

而丹寧衣物再生的部分，則攜手「木匠的家」關懷協會設計並開發一系列生活器具，像是可提野餐小桌、丹寧拼接小坐墊及木製三角架等等，都是利用回收木材與二手丹寧布料再製而成，環保與惜物共生，讓消費者也能體會有意義的消費、以及品質設計良好的物品，是能並行兼顧的事。

▲攜手「木匠的家」關懷協會設計並開發一系列生活器具。

▲導入並開賣由水庫淤泥製作的樂土盆栽，共創友善綠生活。

業者表示，1／26起至1／31單筆消費滿100元，贈紅包袋一組；單筆消費滿1,000元再送100元商品抵用券。1／26至2／6，顧客於美麗華旗艦店購買6折與8折服飾，結帳再享8折優惠。1／29至1／31，單筆消費滿2,022元，贈2022年限量福罐。2／1至2／28單筆消費滿1,000元，贈新春好禮；單筆消費滿3,000元，再加贈玻璃杯。

樂高金也正式公開在新北市首間「未來概念旗艦店」，內有全台首座「馬賽克快照機」，提供樂高迷現場拍照，即可打造個人專屬樂高頭像盒組，此外透過店內全新設備，帶來具互動性以及個人客製化的體驗。

此外其他亮點包括「主題電影院」，以直觀的影片播放方式，提供最新的樂高商品特色介紹與優惠活動快訊，以及讓民眾近距離觀賞樂高作品，欣賞一顆顆積木所拼砌組合的精緻細節的「趣味放大鏡」。

業者表示為歡慶新店開幕，祭出消費滿1,200元可獲得「虎年紅包春聯組」；滿2,800元可獲得「虎年限定積木組」，消費門檻達3,500元可獲得LEGO LAPTOP BAG，而消費門檻達6,000元則可獲得「40528 樂高商店」。