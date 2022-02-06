歐美「白色眼線妝」現在正夯！日常妝容加一筆，秒變魅惑感貓系女孩

實習記者施至真／綜合報導

小紅書近期掀起一波「輕歐美風白色眼線妝」風潮，運用亮白色眼線畫在眼頭與上眼瞼處，加深眼妝輪廓，先別因為白色眼線很難駕馭而卻步，白色眼線能提亮眼周、打造炯炯有神的魅眼，畫對方法直接讓你變成魅惑感貓系女孩，喜歡大膽嘗試不同妝容的朋友，不妨學習看看這款創意妝容。

▲白色眼線加一筆，秒變貓系空靈少女。（圖／翻攝自小紅書@威瑪小香，@imeating）

想畫出超夯的「白色眼線妝」，只需要在日常妝容做微調修飾即可。貓系妝容的精髓是微微上挑的眼妝，在日常眼妝上加入稍微浮誇的上勾眼線，將白色眼線勾勒在眼頭及黑色眼線上方，最後黏上假睫毛就完成了，加上燈光及特效，每個角度怎麼拍都是美。

▲白色眼線妝步驟。（圖／翻攝自小紅書@一顆橘砸）

不少美妝網友分享完妝的照片，被讚：「像芭比娃娃」、「太好看了，眼妝很特別」、「這是什麼神仙畫法！」，不過也有網友表示：「這妝容真的能見人嗎？」、「不要出門嚇人」、「好像美猴王」、「手殘畫不出時尚感」等等，看來白色眼線妝，不是人人都能接受呢。

以下介紹幾款白色眼線，對「輕歐美風白色眼線妝」感到有興趣的小貓女，可以考慮購入，再試著仿妝看看。

UZU WHITE 眼線液筆（WHITE）

▲UZU WHITE眼線液筆。（圖／翻攝自UZU官網）

DollyCosme 眼線液（鮮奶油白色）

▲DollyCosme 眼線液－鮮奶油白色（圖／翻攝自DollyCosme官網）

Benecos 天然眼線筆（白）

▲Benecos 天然眼線筆－白（圖／翻攝自@徳蔻）

essence 眼線筆 04

▲essence 04眼線筆。（圖／翻攝自MOMO購物）

MAC持妝防水眼線筆（白）

▲MAC持妝防水眼線筆（圖／翻攝自MAC官網）