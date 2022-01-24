直播／最華美的DIOR長這樣！1／24晚上　讓高級訂製服療癒人心

▲DIOR 2022春夏高級訂製服秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

男裝周之後，場景轉換走進夢幻的訂製服世界。DIOR 2022春夏高級訂製服將在台灣時間1月24日晚上9點45分發表，過去需要飛到巴黎、手拿邀請函才能一窺的華美舞台，現在透過直播便能看見，千萬別錯過。

DIOR在高級訂製服周的首日登場，女裝創意總監Maria Grazia Chuiri喜歡藝術、重視女性的力量，也經常從DIOR過往資料庫中找尋靈感，2022春夏高級訂製服的邀請函，以繡縫圖案為底，但並非一絲不苟，反而帶著點灑脫敢與插畫的隨意，更令人好奇幻化為服裝，會是什麼模樣。

▲DIOR高級訂製服邀請函，印著繡縫圖案。（圖／品牌提供，以下同）

高級訂製服手法其實也能運用在男裝，例如剛發表的DIOR 2022冬季男裝系列，便重新詮釋從女裝而來、經典的Bar Jacket輪廓，加上繁複細膩的花朵刺繡，相當華麗精彩，DIOR男裝設計師Kim Jones同時也是FENDI女裝的舵手，忙完男裝周，他為FENDI操刀的高級訂製服系列將在1月27日曝光，與DIOR一個開頭一個壓軸，今晚先看DIOR，美麗的衣裳絕對是最療癒的力量。

▲剛發表的DIOR 2022秋冬男裝系列，運用不少高級訂製服手法。

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