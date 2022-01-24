寶格麗研發世上極小機芯成功！　珠寶錶蛇首可轉方向　

▲寶格麗Serpenti Misteriosi系列鑽石款神秘錶，7,992,000元。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

LVMH集團集結旗下製錶品牌寶格麗（BVLGARI）、ZENITH（真力時）、HUBLOT（宇鉑）、TAG Heuer（泰格豪雅）等，舉辦「LVMH Watch Week」線上錶展今起至28日登場，發布2022年第一波新品，結合傲人鐘錶與珠寶工藝的寶格麗率先獻上驚喜，推出搭載全新自製迷你Piccolissimo手動上鍊機芯的 Serpenti Misteriosi珠寶錶，正式名列世上極小機芯之列。

▲寶格麗Serpenti Misteriosi珠寶錶的蛇首由鑲鑽錶盤與機芯組成的盒狀構造，可以輕鬆拆下並轉換方向。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）1929年推出的101型手動上鍊機芯，長僅14毫米、寬不到5毫米，重量僅1克，是歷史最悠久且未中斷生產的傳奇機芯之一，超級迷你的尺寸成為品牌珠寶錶的靈魂機芯。寶格麗也挑戰小巧機芯設計，成功研發直徑 12.30 毫米、厚度1.47毫米、重1.30公克的BVL100手動上鍊機芯，裝配於Serpenti Misteriosi蛇造型珠寶錶上，可靈活拆下錶盤轉動蛇首方向做變化。

▲HUBLOT發表18K金系列腕錶，引領金錶流行。（圖／HUBLOT提供）

而向來勇於挑戰新材質的HUBLOT，掀起金錶風尚，2022年首發回歸品牌創立的初心，融合貴金屬黃K金與橡膠兩種材質，打造6款各代表品牌歷程的黃金腕錶，分別是3款未鑲鑽與鑲鑽的Big Bang Unico Integral黃金鍊帶計時腕錶、Big Bang Unico黃金計時腕錶、經典融合系列黃金計時腕錶與Spirit of Big Bang 黃金計時腕錶，再次呼應品牌立下製錶史上首度以貴金屬搭配橡膠錶帶的大膽創舉。

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